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Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:27 Son Güncelleme: 18.10.2023 15:27

Kıbrıs Köyü Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Kıbrıs Köyü Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?

Ankara'nın doğa harikalarından biri olan Kıbrıs Köyü Kanyonu nerede ve nasıl gidilir öğrenmek isteyenler olabilir. 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı olan bu kanyonda, tarihi kalıntılara da rastlamak mümkündür. Doğa yürüyüşüne çıkmaktan ve piknik yapmaktan hoşlananlara yönelik bir yerdir. Ailece güzel vakit geçirmek isteyenler, Kıbrıs Köyü Kanyonu giriş ücreti var mı ve ne zaman gidilir öğrenmelidir.

Kıbrıs Köyü Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Kıbrıs Köyü Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?

Kıbrıs Köyü Kanyonu nerede ve nasıl gidilir diye düşünenlerin çoğu, doğada vakit geçirmekten hoşlanan kişilerdir. İsmi yanıltıcı olsa da bu lokasyon Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunur. Kayalık bir tepeye sahip olan kanyonun, ziyaretçileri hayran bırakan bir manzarası vardır. Şehir merkezinden çok uzakta olmadığı için ulaşımı kolaydır. Kıbrıs Köyü Kanyonu giriş ücreti var mı ve ne zaman gidilir ise ziyaret edeceklerin merak ettiği hususlardır.

Kıbrıs Köyü Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kıbrıs Köyü'ndeki kanyon, şehir merkezinden 20 kilometre uzaktadır. Mamak'a ise ortalama olarak 10 kilometrelik bir mesafede bulunur. Vadiden, Hatip Çayı ve Elmadağ'ın birleşiminden doğan Kıbrıs Deresi geçer. Şehre yakınlığı nedeniyle ziyaretçilerin ilgisini çeken kanyona, İstanbul ve İzmir gibi illerden ulaşmak isteyen pek çok yerli ve yabancı turist bulunur.

Bunun için özel araç tercih edilebileceği gibi uçak ve şehirlerarası otobüs hatları da tercih edilebilir. İstanbul'dan Kıbrıs Köyü Kanyonu'na ulaşmak için D140, İzmir'den gitmek için D300/E96, Ankara merkezinden ise D200 ile Ankara Çevre Yolu/O-20 kullanılabilir. Ek olarak, 361 otobüs hattı ile de kanyona varmak mümkündür.

Kıbrıs Köyü Kanyonu Giriş Ücreti Var mı?

Eski Roma'dan kalma su kanalının bulunduğu Kıbrıs Köyü Kanyonu, 8 kilometre uzunluktadır. Doğa yürüyüşü, piknik ve kamp yapmak için uygun alanlara sahiptir. Zengin bir bitki örtüsü vardır ve 70'i endemik olmak üzere 600 çeşit bitki bulunur. Fındık ağaçları da bunlar arasındadır ve ek olarak, farklı türden hayvanları görmek mümkündür. Kanyonun bir kısmı ise arkeolojik sit alanıdır ve tarihi açıdan önemlidir. Kamp yapmayı sevenler için geniş alanlar sunan kanyon, bu yüzden turistlerin gözdesidir. Herhangi bir giriş ve çıkış saati bulunmadığından dolayı istenildiği zaman gidilebilir. Giriş, otopark veya kamp için bir ücret talep edilmemektedir. Ziyaret etmek için en ideal zaman dilimi ise Mayıs ve Eylül arasıdır.

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Kıbrıs Köyü Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Kıbrıs Köyü Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?
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