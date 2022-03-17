Kıdem Ne Demek? Allah’ın Kıdem Sıfatının Anlamı Ve Fazileti

Esmaül Hüsna olarak geçen Allah'ın isimleri, yaratıcının özelliklerini ve insanlar üzerindeki etkilerini açıklamaktadır. Bu bağlamda bazı sıfatlar da bulunmaktadır. Zati sıfatları genelde Allah'ın varlığıyla alakalıyken Subuti sıfatlar Allah'ın üstün özelliklerini anlatmak için kullanılır. Kıdem sıfatı da Allah'ın mevcudiyetini açıklar.

Kıdem Ne Demek?

Kıdem kelimesi, Allah'ın Zati sıfatlarından biridir. Kıdem kelimesi sözlükte, varlığının üzerinden uzun zaman geçmek anlamında kullanılmaktadır. Bu anlamın yanında bir de dini anlamı bulunmaktadır. Burada ise kıdem sıfatı, Allah'ın varlığının başlangıcı bulunmaması ve başkasına ihtiyaç duymaksızın mevcut olması olarak geçer.

Kıdem kelimesi Kur'an'da Allah'a nisbet edilmemekle birlikte kadim kelimesi üzerinden kullanılmıştır. Bunun yanında kıdem sıfatının anlamını pekiştiren pek çok ayet bulunmaktadır. Hadislerde ise mukaddim kelimesi ile kıdem sıfatı pekiştirilmiştir.

Kıdem Sıfatının Anlamı

Kıdem sıfatı, Allah'ın varlığının başlangıcının ve sonunun olmaması anlamında kullanılmaktadır. Bunun yanında Allah'ın başka kimseye muhtaç olmadığını da bu sıfat anlatmaktadır. Kur'an'da kadim kelimesi, günümüzde kullandığımız kıdem kelimesinin yerine kullanılmıştır.

Kur'an'da kadim kelimesi kullanılmasından sonra alimler kadim kelimesinin Allah'ı değil yaratıkları nitelemek için kullanıldığı belirterek başka bir isimle nitelemek gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda kıdem sıfatı Allah'ın varlığıyla ilgili bazı kavramları açıklamak için kullanılmıştır.