Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2022 Temmuz Emekli zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti yükseldi

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

2022'de yapılan asgari ücret toplantıları sonrası verilen kararda, 1 yıl boyunca aralıksız çalışan bir asgari ücretlinin hak ettiği kıdem tazminatı 5 bin 4 TL olmakta. Her yıl, bu kadar kıdem tazminatı kazanılıyordu. Yeni yapılacak asgari ücret düzenlemesiyle birlikte kıdem tazminatı değişti.

Yeni karar ile birlikte brüt asgari ücret 6741 TL oldu. Böylece bir yıl aynı yerde çalışmış kişi, en az 6741 TL kıdem tazminatı alacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

İşçiye verilen maaşın yanında yemek, yol parası ve ikramiye ödemeleri de dikkate alınır. Kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.