Haberler Yaşam Haberleri Kiev Nerede? Kiev Nerenin Başkenti, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 29.6.2022 10:21 Son Güncelleme: 29.6.2022 10:22

Kiev Nerede? Kiev Nerenin Başkenti, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?

Kiev Nerede? Kiev Nerenin Başkenti, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?

Kiev şehrinin kuruluşu bir efsaneye dayanıyor. Efsaneye göre, Polyany prensleri olan Kyi, Khoriv ve kız kardeşleri Lybid tarafından Kiev kuruluyor. Dinyeper kıyısına kurulmuş olan Kiev hakkında, Hazarlar mı yoksa Kiev Knezliği mi kurdu sorusuna verilebilecek bir yanıt bulunmuyor. Yine de eşsiz tarihi ve barındırdığı doğal güzellikleri ile ilgi gören bir şehir olarak biliniyor. Her sene pek çok turistin uğrak noktası olduğundan Kiev nerede sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Kiev nerenin başkenti diye merak ediyorsanız sizin için bu sorunun yanıtını derledik. Kiev’in hangi ülkede olduğu ve nasıl gidileceği konusundaki bilgiler yazımızın devamında sizinle.

Tiyatrolar, müzeler, modern binalar, eski harabeler ve kutsal yerlerle dolu olan Kiev, Dünya Miras Alanları Listesi içerisinde yer alan nadide yapılara da sahipliği yapıyor. Bu kadar dolu olan bir şehir hakkında Kiev nerede diye merak edilmesi de oldukça doğal. Peki, Kiev nerenin başkenti? Yazımızın devamında Kiev'in hangi ülkede ve nasıl gidileceği gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Kiev Nerede?

Kiev hakkında merak edilen pek çok konu bulunuyor. Bu konular arasında Kiev nerenin başkenti sorusu en başta yer alıyor. Kiev, Ukrayna'nın başkenti olarak biliniyor. Ülkenin kuzeyinde, Dinyeper Irmağı'nın batı tarafında yer alıyor. Ukrayna kültürünün merkezi olarak bilinen Kiev'de Mağaralar Manastırı ve 1037 yılında yapılan Azize Sofya Katedrali, diğer adı ile Ayasofya; Dünya Miras Alanları Listesi'nde buluyor. Üsteli şehirdeki Büyük Vatanseverlik Savaşı Müzesi'nin yanındaki Vatan Ana Heykeli'nden şehrin tüm manzarasını görebilirsiniz.

Kiev'de gezebileceğiniz pek çok yer bulunuyor. Örneğin 2. Dünya Savaşı Müzesi, Kiev Hayvanat Bahçesi, Mariinskiy Sarayı, Kiev Baby Yar gibi yerleri mutlaka görmeniz gerekiyor.

Kiev'e Nasıl Gidilir?

Ukrayna, Türkiye için pasaport ve vizeyi zorunlu kılmıyor. Ülkeye yeni kimlik kartları ile giriş yapabilmek mümkün. Bu nedenle de Kiev'e nasıl gidilir konusu sıkça gündem haline geliyor. Pek çok havayolu şirketi Türkiye'den Kiev'e uçuş fırsatı sağlıyor. Bu sayede kolaylıkla Kiev'e gidebilirsiniz.

Kiev şehrinin en yaygın ulaşım biçimi metro olarak biliniyor. Şehir içinde ulaşımı metro, otobüs, tramvay ve troleybüs gibi araçlarla sağlayabilirsiniz. Bunların yanı sıra halk arasında "marshrutka" adı verilen minibüsler de bulunuyor. Bu minibüsler yardımı ile de şehir içerisinde ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Kiev'de en sık kullanılan ulaşım araçları arasında bisiklet yer alıyor. Şehir içerisinde bisiklet kiralayabileceğiniz pek çok alan bulunuyor. Gün içerisinde bisiklet kiralayarak güzel bir Kiev turu yapabilirsiniz.

Ukrayna ılıman- kara iklime sahip bir ülke olarak biliniyor. Bu nedenle Ukrayna'da Türkiye'den daha soğuk bir hava durumu yaşanıyor. Eğer nispeten daha sıcak havalarda Kiev'i ziyaret etmek istiyorsanız en uygun dönemler nisan ile ağustos ayları arasıdır. Bu dönemde Kiev'in sıcaklığı 18 ila 25 derece arasında değişiklik gösteriyor. Kiev şehri aralık, ocak ve şubat aylarında ise oldukça soğuk bir hava durumuna sahip oluyor. Şehirde şimdiye kadar görülen en düşük sıcaklık -40 derece olarak biliniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanıyor!
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda yeni emekli-memur maaşları hesapları! Kazanç 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA! Madrid'deki 4'lü zirve sonrası ortak bildiri! Türkiye istediğini aldı: Finlandiya ve İsveç terör örgütlerine destek sağlamayacak
SON DAKİKA: Asgari ücrete zam için kritik gün! Asgari ücret 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak?
Son dakika | Türkiye taleplerini sıraladı, İsveç ve Finlandiya dinleyip 'TAMAM' dedi!
Survivor All Star’da finale adım adım yaklaşılıyor! Survivor yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacılar?
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
Son dakika haberi... Asgari ücrete zam için detaylar belli oldu: Asgari ücret Temmuz zammı için öne çıkan rakamlar neler? İlk kez toplanıyor!
SSK BAĞKUR en düşük en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz emekli zam oranı son adımda!
Son dakika: AK Parti harekete geçti! 3600 ek gösterge ve öğrenci affında önemli gelişme
ARKADAŞINA GÖNDER
Kiev Nerede? Kiev Nerenin Başkenti, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA