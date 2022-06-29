Kiev Nerede? Kiev Nerenin Başkenti, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?

Tiyatrolar, müzeler, modern binalar, eski harabeler ve kutsal yerlerle dolu olan Kiev, Dünya Miras Alanları Listesi içerisinde yer alan nadide yapılara da sahipliği yapıyor. Bu kadar dolu olan bir şehir hakkında Kiev nerede diye merak edilmesi de oldukça doğal. Peki, Kiev nerenin başkenti? Yazımızın devamında Kiev'in hangi ülkede ve nasıl gidileceği gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Kiev Nerede?

Kiev hakkında merak edilen pek çok konu bulunuyor. Bu konular arasında Kiev nerenin başkenti sorusu en başta yer alıyor. Kiev, Ukrayna'nın başkenti olarak biliniyor. Ülkenin kuzeyinde, Dinyeper Irmağı'nın batı tarafında yer alıyor. Ukrayna kültürünün merkezi olarak bilinen Kiev'de Mağaralar Manastırı ve 1037 yılında yapılan Azize Sofya Katedrali, diğer adı ile Ayasofya; Dünya Miras Alanları Listesi'nde buluyor. Üsteli şehirdeki Büyük Vatanseverlik Savaşı Müzesi'nin yanındaki Vatan Ana Heykeli'nden şehrin tüm manzarasını görebilirsiniz.

Kiev'de gezebileceğiniz pek çok yer bulunuyor. Örneğin 2. Dünya Savaşı Müzesi, Kiev Hayvanat Bahçesi, Mariinskiy Sarayı, Kiev Baby Yar gibi yerleri mutlaka görmeniz gerekiyor.

Kiev'e Nasıl Gidilir?

Ukrayna, Türkiye için pasaport ve vizeyi zorunlu kılmıyor. Ülkeye yeni kimlik kartları ile giriş yapabilmek mümkün. Bu nedenle de Kiev'e nasıl gidilir konusu sıkça gündem haline geliyor. Pek çok havayolu şirketi Türkiye'den Kiev'e uçuş fırsatı sağlıyor. Bu sayede kolaylıkla Kiev'e gidebilirsiniz.

Kiev şehrinin en yaygın ulaşım biçimi metro olarak biliniyor. Şehir içinde ulaşımı metro, otobüs, tramvay ve troleybüs gibi araçlarla sağlayabilirsiniz. Bunların yanı sıra halk arasında "marshrutka" adı verilen minibüsler de bulunuyor. Bu minibüsler yardımı ile de şehir içerisinde ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Kiev'de en sık kullanılan ulaşım araçları arasında bisiklet yer alıyor. Şehir içerisinde bisiklet kiralayabileceğiniz pek çok alan bulunuyor. Gün içerisinde bisiklet kiralayarak güzel bir Kiev turu yapabilirsiniz.

Ukrayna ılıman- kara iklime sahip bir ülke olarak biliniyor. Bu nedenle Ukrayna'da Türkiye'den daha soğuk bir hava durumu yaşanıyor. Eğer nispeten daha sıcak havalarda Kiev'i ziyaret etmek istiyorsanız en uygun dönemler nisan ile ağustos ayları arasıdır. Bu dönemde Kiev'in sıcaklığı 18 ila 25 derece arasında değişiklik gösteriyor. Kiev şehri aralık, ocak ve şubat aylarında ise oldukça soğuk bir hava durumuna sahip oluyor. Şehirde şimdiye kadar görülen en düşük sıcaklık -40 derece olarak biliniyor.