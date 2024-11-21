“Kılıçdaroğlu bir ibret vesikasıdır”

Ankara Hakimevinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli düzenlendi. Panel sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KILIÇDAROĞLU BİR İBRET VESİKASIDIR"

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında konuşan Yılmaz Tunç, "CHP eski genel başkanı ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar var. Fezlekeler düzenlenmiş ve meclise gönderilmişti. Dokunulmazlık nedeniyle yargılama olmadı. Vekillik bitince hakkında yürütülen soruşturmalar gündeme geldi. Yarınki ifade alma ile ilgili çarpıtmalar var. Safları sıklaştırma çağrısına katılacağını ifade eden siyasiler oldu. O soruşturmaların içinde nasıl, hangisi sözler nedeni ile açıldığına bakmak lazım. Cumhurbaşkanımıza karşı ağza alınmayacak sözler bunlar. Mitinglerdeki konuşmalarda cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak, halkın kabul etmeyeceği konuşmalardan dolayı soruşturmalar açıldı.

Mersin'deki dava için Ankara'daki mahkemede ifadesi alınacak. İfadelerin suç teşkil edip etmediğine yönelik yargımız karar verecek. Hakaret ile bir yere varılamayacağının en güzel örneği. Yine hakaretlerine devam ediyor. Milletimiz karalama siyasetine hayır diyor. Siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiştir. Bunu örnek alırlarsa onların da sonu eski genel başkan gibi olur. Bundan sonra siyasetçilerimizin suç teşkil eden ifadeler değil yapıcı siyaset yaptıklarında kazançlı çıkacaklarını ifade ediyoruz. Kılıçdaroğlu ile ilgili 9 dava ve 5 soruşturma var. Konuşmaların hakaret teşkil edip etmediğine yönelik dosyalar. Yargıyı rahat bırakalım. Türkiye bir hukuk devleti. Suç unsuru olup olmadığına karar verecek olan bağımsız yargıdır" dedi.

BAKAN YERLİKAYA'YA ÇİRKİN PROVOKASYON

CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik Meclis'teki provokasyonu sorusuna Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil. Bu tür çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz, aziz milletimiz yeri geldiğinde bunun hesabını da sorar. Demokrasilerde bu tür saldırılara eylemlere yer yoktur. Bu şekilde engellemelerle plan bütçe komisyonlarına girmek isteyen, toplantı için saatinde orada bulunmak isteyen bir bakanımızı engellemeye çalışmak, ona fiili eylemde bulunmaya çalışmak olmaz. Bu sözlü saldırıları şiddetle kınıyor, bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NASUH MAHRUKİ'NİN TUTUKLANMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına ilişkin sorulan soruya şu şekilde cevap verdi; "Sosyal medya paylaşımları nedeniyle zaman zaman adli soruşturmaların yapıldığını görüyoruz. Gerçek hayatta bir hareket bir beyan suç teşkil ediyorsa, sosyal medya yoluyla yazılı ya da görsel basınla paylaşılması da suç teşkil eder. Dolayısıyla yargımızda sosyal medya paylaşımlarında bir suç unsuru görürse soruşturma başlatıyor. Tabi burada bizim bu paylaşımların suç teşkil edip etmediğini değerlendirecek olanlar yargı mensupları. Yargı, paylaşımlarında suç unsuru gördü. Hukuk devletinde yargı sürecine saygı gösterilmeli."

YASA DIŞI BAHİS

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin "Kim yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili davranışta ise sıfatına bakmadan yargı soruşturmasını yapar ve gerekli cezasını çeker. Yasa dışı bahis, kumar ülkemizin önemli problemi. Bununla ilgili yargıya intikal eden çok sayıda soruşturma söz konusu. Aldığımız önlemler var. Gençlerimizi ve çocuklarımızı korumamız lazım. İnternet yolu ile dolandırıcılığın arttığı ortamda çocuklarımızı ve milletimizi korumalıyız. Yasa dışı bahis ve kumar da milletimizi korumamız gereken alan. Tek tek hangi soruşturma ne aşamada bunları aktarmamız mümkün değil. Kim yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili davranışta ise sıfatına bakmadan yargı soruşturmasını yapar ve gerekli cezasını çeker" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milliyetçi Hareket Partisinden istifa eden 3 milletvekili ile ilgili sorulan soruyla ilgili "Yargımıza intikal etmiş bir adli soruşturma söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.