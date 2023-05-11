Haberler Yaşam Haberleri "Kılıçdaroğlu'nun projesi Azerbaycan'ı yok sayıyor"
Giriş Tarihi: 11.5.2023 14:19 Son Güncelleme: 11.5.2023 14:29

"Kılıçdaroğlu'nun projesi Azerbaycan'ı yok sayıyor"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Hayatımın en büyük projesi' diyerek açıkladığı Tarihi İpek Yolu'nu Canlandırma Projesi'ne tepkiler sürüyor. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in bile en üst perdeden tepki gösterdiği proje hakkında SABAH'a konuşan siyaset bilimci, akademisyen Gökmen Kantar, "Bu, Azerbaycan'ı yok sayıyor. Azerbaycan'sız Türk yolu olmaz" dedi.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Kılıçdaroğlu’nun projesi Azerbaycan’ı yok sayıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi seçmenin oylarını konsolide etmek için projeyi ortaya attığına dikkat çeken Doç. Dr. Gökmen Kantar, "Bir hattan bahsediyor. Türkiye, İran, Özbekistan, Kazakistan üzerinden Çin'e uzanan bir hat. Kılıçdaroğlu, Türk dünyası ile olan ilişkilere bir bütün olarak değil bir kesit olarak bakıyor. Askeri ve politik olarak bakmıyor. Türkiye, Karabağ zaferinden sonra 15 Haziran 2021'de Şusa Beyannamesi'ni imzaladı. Bu anlaşma Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik ortaklık anlaşmasıdır." dedi.

TÜRK JEOPOLİTİĞİ GENİŞ BİR COĞRAFYADIR

Türkiye'nin, Türk dünyasıyla önemli anlaşmalara değinen Gökmen Kantar, "Bu anlaşma, Türk dünyası için rol model anlaşmasıdır. Türk jeopolitiğini merkeze alan bir anlaşmadır. Türk jeopolitiği, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar tüm Türk dünyasını kapsayan bir jeopolitiktir. 2040 Türk Dünyası Vizyonu'nun da rehberidir. Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı proje ne Türkiye'ye ne de Türk dünyasına katkı sunmuyor. Sunduğu proje Azerbaycan'ı yok sayıyor. Azerbaycan'sız Türk yolu olamaz." şeklinde konuştu.

AZERBAYCAN'IN DIŞARDA TUTULMASI KABUL EDİLEMEZ

Kantar, "Kılıçdaroğlu, stratejik ortaklık beyannamesinin yükümlülüklerini anlayamamış. Kılıçdaroğlu'nun acil bir şekilde, Türkiye'nin Türk dünyası ile geliştirdiği projeleri gözden geçirmesi gerekiyor. Azerbaycan'ın bu projede dışarda tutulması, Kafkasya üzerindeki kazanımlarımızı tehlikeye atar. Bu proje Türk dünyasına hizmet etmez. Kılıçdaroğlu, sunduğu projede Azerbaycan'ı neden oyun dışına ittiğini izah etmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı! İstanbul'un yeşil koridoru olacak
Başörtülü kadına çirkin saldırı! Mağdur kadın SABAH'a konuştu: Eşarbı yere attılar, başörtüsüne 'paçavra' deyip küfrettiler
Murat Bardakçı'dan CHP'nin 'hesap soracağız' zihniyetine tokat gibi yanıt: İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar
KONDA'dan 7'li masaya 'Seçim anketi' kıyağı! "Erdoğan'dan sil Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaz" operasyonu!
Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan HAK-İŞ'te önemli açıklamalar: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik
Benim de İnce’ye bir çağrım var
Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili! Toplumun tüm kesimine senelerdir parmak sallıyor
CHP'den küçük esnafa darbe! Dışarıdan gelen talimatla düzenlemeyi AYM'ye taşıdı
The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler
ARKADAŞINA GÖNDER
"Kılıçdaroğlu'nun projesi Azerbaycan'ı yok sayıyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA