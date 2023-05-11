"Kılıçdaroğlu'nun projesi Azerbaycan'ı yok sayıyor"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi seçmenin oylarını konsolide etmek için projeyi ortaya attığına dikkat çeken Doç. Dr. Gökmen Kantar, "Bir hattan bahsediyor. Türkiye, İran, Özbekistan, Kazakistan üzerinden Çin'e uzanan bir hat. Kılıçdaroğlu, Türk dünyası ile olan ilişkilere bir bütün olarak değil bir kesit olarak bakıyor. Askeri ve politik olarak bakmıyor. Türkiye, Karabağ zaferinden sonra 15 Haziran 2021'de Şusa Beyannamesi'ni imzaladı. Bu anlaşma Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik ortaklık anlaşmasıdır." dedi.

TÜRK JEOPOLİTİĞİ GENİŞ BİR COĞRAFYADIR

Türkiye'nin, Türk dünyasıyla önemli anlaşmalara değinen Gökmen Kantar, "Bu anlaşma, Türk dünyası için rol model anlaşmasıdır. Türk jeopolitiğini merkeze alan bir anlaşmadır. Türk jeopolitiği, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar tüm Türk dünyasını kapsayan bir jeopolitiktir. 2040 Türk Dünyası Vizyonu'nun da rehberidir. Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı proje ne Türkiye'ye ne de Türk dünyasına katkı sunmuyor. Sunduğu proje Azerbaycan'ı yok sayıyor. Azerbaycan'sız Türk yolu olamaz." şeklinde konuştu.

AZERBAYCAN'IN DIŞARDA TUTULMASI KABUL EDİLEMEZ

Kantar, "Kılıçdaroğlu, stratejik ortaklık beyannamesinin yükümlülüklerini anlayamamış. Kılıçdaroğlu'nun acil bir şekilde, Türkiye'nin Türk dünyası ile geliştirdiği projeleri gözden geçirmesi gerekiyor. Azerbaycan'ın bu projede dışarda tutulması, Kafkasya üzerindeki kazanımlarımızı tehlikeye atar. Bu proje Türk dünyasına hizmet etmez. Kılıçdaroğlu, sunduğu projede Azerbaycan'ı neden oyun dışına ittiğini izah etmek zorundadır." ifadelerini kullandı.