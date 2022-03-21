Kılıçkuyruk Balığı Özellikleri, Bakımı Ve Çeşitleri: Kılıçkuyruk Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Kılıçkuyruk balığı, hızlı yetişen, diğer türlerle barışçıl bir biçimde geçinebilen, bakımı kolay balıklar arasındadır. Ayrıca, birçok balık gibi narin yapılı olmamalarıyla da her şarta adapte olabilen kılıçkuyruk balığı, birçok akvaryum bulunan evde sıklıkla tercih ediliyor. Kılıçkuyruk balığı ile ilgili tüm bilgilere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Kılıçkuyruk Balığı Özellikleri Nelerdir?

Kılıçkuyruk balığı en hızlı gelişim gösteren balıklar arasındadır. Üremeleri de tıpkı gelişimleri gibi hızlı olur. Her doğumda 300 yavruya kadar üreyebilen kılıçkuyruk balıkları, yumurtlama ile değil doğurarak çoğalırlar.

Kılıçkuyruk balıkları çok eşlidir. Birden fazla farklı balıkla çiftleşebilirler. Kılıçkuyruk balıklarının çok ilginç bir özelliği bulunmaktadır. Dişi, yetişkin kılıçkuyruk balığı üreme yetisini kaybettiği zaman cinsiyetini erkeğe çevirebilir. Bunların dışında, kılıçkuyruk balığı hem tatlı hem tuzlu suda yaşama özelliğine sahiptir. Ayrıca, akıntılı sularda da hayatlarına devam edebilirler. Bu da oldukça dayanıklı olduklarını göstermektedir.

Akvaryumun orta ve üst kısımlarında yüzmeyi seven kılıçkuyruk balığı, suyunun orta derinlikte olmasını ister. Hareketli yaşamayı seven bir balık cinsi olduğundan dolayı akvaryum suyunun en az elli litre olması rahatlıkları açısından iyi olacaktır.

Agresif olmayan tüm balık cinsleriyle kolaylıkla anlaşabilen kılıçkuyruk balığı, özellikle erkeklerde olmak üzere kendi cinsine karşı üstünlük savaşı verir. Bu sebeple aynı cins ve cinsiyetteki kılıçkuyruk balığını aynı akvaryuma koymamak gerekir. Aksi takdirde, birbirleriyle savaş ve kovalamaca halinde olurlar. Kılıçkuyruk balığı ortalama beş yıl yaşarlar. İyi bir bakımla ve özel ilgiyle yaşam süresi altı, yedi yıla kadar çıkabilir.

Kılıçkuyruk Balığı Nasıl Beslenir?

Kılıçkuyruk balığı, hem et hem de ot ve türevi yiyecekleri yiyebildiği için hepçil olarak adlandırılır. Hazır ya da canlı besinlerle beslenebilirler. Ancak, akvaryum kılıçbalıklarının sıklıkla canlı besinle beslenmeleri doğru olmayacaktır.

Canlı proteinleri ayda bir kez, akvaryum suyunu değiştirmek şartıyla verilebilir. Haftada bir kez ise haşlanmış sebzelerden verilebilir. Hazır besinlerde ise kuru pul yemlerden günde iki kez verebilirsiniz.

Kılıçkuyruk balığına pul yem verilmesinin sebebi, yemin suyun üzerinde durması gerektiğidir. Orta ve üst kısımlarda yüzen kılıçkuyruk balığı için yemin, suyun üzerinde durması beslenmeleri açısından daha rahat olacaktır.

Ayrıca kuru yeminin içerisinde spurilina bulunması kılıçkuyruk balığına son derece sağlık ve dinçlik kazandıracaktır. Bu besin öğesi, kılıçkuyruk balıkları için son derece faydalıdır. Doğal yaşamlarında ise bu besin öğesini denizlerin dibindeki yosunlar sayesinde karşılayabilirler.

Kılıçkuyruk Balığı Türleri Nelerdir?

Kılıçkuyruk balığının oldukça fazla çeşidi bulunmaktadır. Literatürde kılıçkuyruk balığı, xiphophorus olarak geçer. Bazı kaynaklarda ise kılıçkuyruk balığından platyfish olarak bahsedilir. Her türün kendine ait renk farklılığı gibi özellikleri bulunmaktadır.

Ayrıca, bu türlerin içerisinde albino, tuxedo, highfin, doublefin, düz, lir, tül gibi kuyruk biçimleri ve x plati gibi özellikleri bulunan kılıçkuyruk balıkları yer almaktadır. Genel olarak sıralandığında bu türler altı ana gruba ayrılır.

Sırasıyla, simpson kılıçkuyruk, gri kılıçkuyruk, koi kılıçkuyruk, sanshoku kılıçkuyruk, camgöz kılıçkuyruk olarak gruplandırılır. Kılıçkuyruk balığının her türüne ülkemizde ulaşamasakta, kılıçkuyruk oldukça sevilir ve bakımda tercih edilir.