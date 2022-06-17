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Giriş Tarihi: 17.6.2022 17:17 Son Güncelleme: 17.6.2022 17:17

Kilis Nerede, Kilis İl Mi İlçe Mi? Kilis Nereye Bağlı, Hangi Bölgede Ve Nasıl Gidilir?

Kilis Nerede, Kilis İl Mi İlçe Mi? Kilis Nereye Bağlı, Hangi Bölgede Ve Nasıl Gidilir?

Kilis, ülkemizin sınır illerinden birisidir. Gelişmiş endüstrisi sayesinde önemli bir konuma sahip olan Kilis’in nerede ve hangi bölgede olduğu merak edilen coğrafi konulardan birisidir. Ülkemizin şehirleri ve onların detayları hakkında bilgiler edinmek, genel kültürü geliştiren aynı zamanda bulmacalarda, sınavlarda başarılı olmak adına oldukça faydalı bir eylemdir. Peki, Kilis nerede? Kilis hangi bölgede? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Kilis Gaziantep'in bir ilçesi iken 1995 yılında Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan kararname ile il statüsüne geçmiştir. Yüzölçümü olarak oldukça küçük lakin gelişmiş ekonomisi ve çeşitli kültürlere ait dokuların harman olduğu bir şehir olması nedeniyle Kilis hakkındaki detaylar epey merak edilmektedir. Kilis'e nasıl gidilir? Kilis hangi bölgede? Kilis nerededir? İşte ayrıntılı yanıtlar...

Kilis Nerede Ve Hangi Bölgededir?

Kilis şehrimiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlı ve ülkemizin en güneyinde yer alan bir şehirlerden birisidir. Yüzölçümü bakımından ülkemizin en küçük ili olan Kilis'in toplam 145.000 nüfusu ve Elbeyli, Musabeyli ve Polateli olmak üzere 3 ilçesi vardır. 1995 yılına kadar ilçe olan Kilis, bu tarihte çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle birlikle il statüsüne geçmiştir.

Güneyinde Hatay, kuzeyinde Kahramanmaraş, doğusunda Gaziantep, batısında ise Adana şehirleri bulunmaktadır. Zeytin ve zeytinyağı, sabun, ambalaj ve plastik sanayide oldukça gelişmiş bir şehir olan Kilis aynı zamanda çok eski dönemlerde var olmuş medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır.

Kilis'e Nasıl Gidilir?

Kilis'e gitmek için karayolu ve havayolu kullanılabilir lakin karayolu her zaman daha çok tercih edilmektedir. Karayolu ile ulaşım sağlayacak olanlar, neredeyse bütün şehirlerarası otobüs firmalarının Kilis seferi yapan otobüslerine binebilirler. Özel araç ile gidecek olanlar, eğer Batı bölgelerden geliyorlar ise Sakarya-Ankara-Aksaray-Adana-Gaziantep-Kilis güzergahı takip ederek Kilis'e ulaşabilirler.

Kilis'te havaalanı yoktur fakat Gaziantep Havalimanı Kilis merkeze sadece 40 kilometre uzaklıkta bir bölgededir. Havayolu ile Kilis'e gidecek olanlar, Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra şehirden kalkan Kilis otobüsleri ve minibüsleri ile ulaşım sağlayabilirler.

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Kilis Nerede, Kilis İl Mi İlçe Mi? Kilis Nereye Bağlı, Hangi Bölgede Ve Nasıl Gidilir?
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