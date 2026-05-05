Haberler Yaşam Haberleri Kilis-Öncüpınar yolunda korkutan kaza! Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 5.05.2026 09:18 Son Güncelleme: 5.05.2026 09:20

Kilis-Öncüpınar yolunda korkutan kaza! Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Kilis-Öncüpınar kara yolunda seyir halindeki otomobil, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan iki kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Kilis-Öncüpınar yolunda korkutan kaza! Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 79 ACA 436 plakalı otomobil, Kilis-Öncüpınar kara yolunun 4'üncü kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan 79 ABV 297 plakalı tıra çarptı.

2 YARALI

Kazada sürücü İ.K. ile araçta bulunan V.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kilis-Öncüpınar yolunda TIR'a çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KİLİS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilis-Öncüpınar yolunda korkutan kaza! Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA