Kilis Tava tarifi: MasterChef Kilis Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2022 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Kilis Tava hazırlanması istendi. Ekranlarda hazırlanışını gören izleyiciler evde kendileri de yapmak isteyerek Kilis Tava tarifi ile ilgili detaylar Kilis Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Kilis Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.
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Kilis Tava tarifi MasterChef yarışmasında hazırlanması sonrasında Kilis Tava tarifi ile ilgili detaylar merak edilerek Kilis Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
KİLİS TAVA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
KİLİS TAVA MALZEMELERİ
300 gram kıyma(kuzu boşluğundan)
1 adet soğan
3 adet sivri biber
1 adet patates
1 demet maydanoz
Tuz,
karabiber,
pul biber
1 adet domates
KİLİS TAVA YAPILIŞI
Kıymayı, soğanı, 2 adet sivri biberi ve maydanozu mikserde kıyın.
Derin bir kaba aldığınız kıymaya, tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek yoğurun.
Halka halka çok ince doğradığınız patatesleri orta büyüklükteki güvecin dibine yerleştirin.
Patateslerin üzerine kıymalı harcı yayın.
Üzerini domates ve biberle süsleyin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin.