Kilis ve Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama, 5 deport

Kilis ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden M.Z.A.E. ve Y.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.B.D. isimli şahıs ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişi daha yakalanarak yapılan işlemlerin ardından deport edildi. Kilis Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelede kararlılığın sürdürüleceği vurgulandı.