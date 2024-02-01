Kilise saldırısında hesap vakti

Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Sarıyer'de geçen pazar saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından gözaltına alınan 60 kişiden, olayla bağlantısı olmayan 26'sı sınır dışı edilirken 34 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.DIŞ Politikalar Uzmanı Ömer Özkızılcık, saldırının DEAŞ bağlantısına ilişkin SABAH'a değerlendirmede bulundu. DEAŞ'ın son dönemde artan eylemlerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı bağlamında Suriye ve Irak'ta oluşan boşlukla ilgili olduğunu söyleyen Özkızılcık, "Örgüt, bu durumu fırsat bilerek, kendisine alan açmak istiyor. Ancak kendisine yönelik operasyonlarla zayıfladığı için kendi içinde de bir iletişim kopukluğu yaşıyor. Bu durum da örgüt olarak onu yabancı istihbarat örgütlerinin müdahalesine ve yönlendirmesine açık hale getiriyor" dedi. İlhan DUMANOĞLU / SABAH