Kilis’te kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti: Uzman çavuş Selçuk Topaloğlu için tören düzenlendi

Kilis'te görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu (37), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Topaloğlu için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
DÜZENLENEN TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Selçuk Topaloğlu, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Topaloğlu şehit olmadı, görev yaptığı birlikte düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
CENAZESİ DEFNEDİLMEK ÜZERE GAZİANTEP'E UĞURLANDI
İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, Türk bayrağına sarılı tabut katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Topaloğlu'nun öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un yaptığı duanın ardından evli ve üç çocuk babası Topaloğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere Gaziantep'in İslahiye ilçesine uğurlandı. Basına kapalı gerçekleştirilen törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, kurum müdürleri, Topaloğlu'nun ailesi ve silah arkadaşları katıldı.