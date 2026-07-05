Kilis’te kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti: Uzman çavuş Selçuk Topaloğlu için tören düzenlendi

CENAZESİ DEFNEDİLMEK ÜZERE GAZİANTEP'E UĞURLANDI

İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, Türk bayrağına sarılı tabut katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Topaloğlu'nun öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un yaptığı duanın ardından evli ve üç çocuk babası Topaloğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere Gaziantep'in İslahiye ilçesine uğurlandı. Basına kapalı gerçekleştirilen törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, kurum müdürleri, Topaloğlu'nun ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör