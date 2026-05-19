Haberler Yaşam Haberleri Kilis'te kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 19.05.2026 21:37

Kilis'te kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kilis'teki kaza, Öncüpınar Mahallesi Özel İdare Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 27 AOA 691 plakalı kamyonet, F.Y. yönetimindeki 79 ABH 286 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü F.Y. ile motosiklette bulunan Y.H.A. ve D.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

