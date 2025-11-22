Kilis’te otomobil çarptı: Bisikletli genç hayatını kaybetti!

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Macmaho, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Macmaho, kurtarılamadı.Olayın ardından otomobilin sürücüsü B.U. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.