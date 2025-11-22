Haberler Yaşam Haberleri Kilis'te otomobil çarptı: Bisikletli genç hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 22.11.2025 13:55

Kilis’te otomobilin çarptığı bisikleti kullanan Suriye uyruklu Hüseyin Macmaho (18) hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA Yaşam
Acı kaza, gece saatlerinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.U. (45) yönetimindeki otomobil, Suriye uyruklu Hüseyin Macmaho'nun kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Macmaho, yola savruldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Macmaho, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Macmaho, kurtarılamadı.Olayın ardından otomobilin sürücüsü B.U. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

