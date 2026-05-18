Kilis’te TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı

Kilis'teki kaza, gece saatlerinde Kilis çevreyolu üzerinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 33 CUL 11 plakalı TIR, Ekrem Çetin Mahallesi'nde M.Z. yönetimindeki 54 ACD 798 plakalı motosikletle çarpıştı.

İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü M.Z ve motosiklet üzerinde bulunan M.A.S ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör