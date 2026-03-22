Kilit kavşakta dönüş yoğunluğu: Araç kuyrukları kilometrelerce uzadı
Giriş Tarihi: 22.03.2026 17:08

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna geçen vatandaşlar, Türkiye’nin 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen Kırıkkale’de trafik yoğunluğunu artırdı. “Kilit kavşak” olarak adlandırılan şehirde, özellikle ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayramı memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte trafik yükü artarken, en yoğun güzergâhlardan biri olan Ankara-Kırıkkale kara yolunda araç akışı zaman zaman yavaşladı. Yoğunluk nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için sahada yoğun mesai harcarken, Karayolları ekipleri de akışı rahatlatmak amacıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Öte yandan Kırıkkale genelinde bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için toplam 122 ekip ve 777 personel sahada görev yaptı. Yetkililer, trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

