Killi Hakan öldü mü? Ünlü rapçi Killi Hakan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, son durumu ne?

KİLLİ HAKAN ÖLDÜ MÜ?

Killi Hakan ölmedi. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin her fırsatta bilgi vermeye devam eden Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili yaşananları aktardı.

"Herkese selam. Killa Hakan ile alakalı çok fazla mesaj alıyoruz eksik olmayın. Farkındayız merak ediyorsunuz. Ama şimdilik durum aynı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan konsolosluk ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Herhangi bir gelişme olduğunda mutlaka sizi haberdar edeceğiz."

KİLLİ HAKAN SAĞLIK DURUMU NASIL, SON HALİ NE DURUMDA?

Berlin'de yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan, ameliyat sonrası girdiği yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Yakınları, durumu ciddi olan rapçi için dua bekliyor

Türkçe rap müziğinin ortaya çıkmasının öncülerinden olan ve Killa Hakan ismiyle bilinen Hakan Durmuş'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Üç ay önce "Ameliyat oldum iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım. Şimdilik kendimle uğraşıyorum" mesajı paylaşan Killa Hakan'ın bir hafta önce kötüleştiği ve suni komada tutulduğu öğrenildi. Çok yakın arkadaşları Murat İlhan (Massaka) ve Bilgin Özçalkan (Ceza), durumunun ciddi olduğu bilgisini paylaştı. Massaka, "Son günlerde durumu ağırlaştı. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız" açıklaması yaptı. Ceza ise "Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var" dedi. Killa Hakan, bir dönem Berlin Kreuzberg'de 36 Boys adlı çetede yer alıp Neo-Nazilere karşı savaş verdi, ardından rap müzikte büyük çıkış yakaladı.