Killi Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl, iyileşti mi sorusuna hayran kitlesi yanıt arıyor. Türkçe rap müziğinin ortaya çıkmasının öncülerinden olan ve Killa Hakan ismiyle bilinen Hakan Durmuş'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Hayranları iyi haberi merakla beklerken Hakan'ın durumuna ilişkin en son açıklama arkadaşlarından geldi. Peki Killi Hakan öldü mü? Ünlü rapçi Killi Hakan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, son durumu ne?
Killi Hakan ölmedi. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin her fırsatta bilgi vermeye devam eden Massaka, ünlü rapçinin son durumuyla ilgili yaşananları aktardı.
"Herkese selam. Killa Hakan ile alakalı çok fazla mesaj alıyoruz eksik olmayın. Farkındayız merak ediyorsunuz. Ama şimdilik durum aynı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan konsolosluk ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Herhangi bir gelişme olduğunda mutlaka sizi haberdar edeceğiz."
Berlin'de yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan, ameliyat sonrası girdiği yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Yakınları, durumu ciddi olan rapçi için dua bekliyor
Türkçe rap müziğinin ortaya çıkmasının öncülerinden olan ve Killa Hakan ismiyle bilinen Hakan Durmuş'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Üç ay önce "Ameliyat oldum iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım. Şimdilik kendimle uğraşıyorum" mesajı paylaşan Killa Hakan'ın bir hafta önce kötüleştiği ve suni komada tutulduğu öğrenildi. Çok yakın arkadaşları Murat İlhan (Massaka) ve Bilgin Özçalkan (Ceza), durumunun ciddi olduğu bilgisini paylaştı. Massaka, "Son günlerde durumu ağırlaştı. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız" açıklaması yaptı. Ceza ise "Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var" dedi. Killa Hakan, bir dönem Berlin Kreuzberg'de 36 Boys adlı çetede yer alıp Neo-Nazilere karşı savaş verdi, ardından rap müzikte büyük çıkış yakaladı.
"Herkese selam. Killa Hakan ile alakalı çok fazla mesaj alıyoruz eksik olmayın. Farkındayız merak ediyorsunuz. Ama şimdilik durum aynı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan konsolosluk ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Killa Hakan, ya da gerçek adıyla Hakan Durmuş (d. 3 Mart 1973, Berlin, Almanya), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.
3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir, aslen Tokatlıdır. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Killa Hakan Almanya'da Workshop'lar vererek Rap müziği ile hayata tutunmayı öğrencilerine öğretmektedir. Killa Hakan, Türk Rap müziğini her gün bir adım daha ilerletmeye devam etmektedir. Son olarak yine bir ilki başaran Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak kırılmayan tüm zincirleri kırmıştır. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda 36 Boys'un en eski üyelerinden biridir.Herhangi bir gelişme olduğunda mutlaka sizi haberdar edeceğiz."