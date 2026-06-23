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Giriş Tarihi: 23.06.2026

Kilometre oyunuyla dolandırıldı

ERKAN KÖSE ERKAN KÖSE
Kilometre oyunuyla dolandırıldı
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Elazığ'da bir internet sitesi üzerinden gördüğü ilanda 25 bin kilometrede olduğu belirtilen otomobili 2 milyon 570 bin TL karşılığında satın alan Tunay Akgül, otomobile 1 ay önce 150 bin kilometrede bakım yapıldığını öğrendi. Parasının iade edileceği söylenmesine rağmen galeri yetkililerine ulaşamayan Akgül, hukuki süreç başlattı. Dolandırıldığını anlayınca şaşkınlığa uğradığını söyleyen Akgül, "Aracın 25 bin kilometrede değil, 150 binde olduğunu öğrenince dünyam başıma yıkıldı. Bu paralar kolay kazanılmıyor. İki yılda anca toplarım ve çocuklarımın hakkını yediler. İlk başta paramın iade edileceğini söylediler ancak galeri yetkilileriyle iletişimim kesildi" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ELAZIĞ

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Kilometre oyunuyla dolandırıldı
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