Kilosu 500 bin TL: Amasya’da yetişiyor...

Amasyalı bir girişimcinin bundan 5 sene önce karar verip ekim yaptığı safran bahçesinde hasat telaşı başladı. Ülkedeki 40 kilogramlık safran üretiminin 6'da birini karşılayan Amasyalı girişimci Ramazan Boğa, Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan ve kilogramı 500 bin TL civarında alıcı bulan safranı yılda yaklaşık 6,5 kilogram kadar üretiyor.

Türkiye'nin önemli safran üretim alanlarından olan ve Türkiye'deki üretimin altıda birini karşılayan Amasya'da safran hasadı başladı. Amasya'nın Göynücek ilçesinde düzenlenen hasat şenliğine Amasya Valisi Önder Bakan ve Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü Gürol Çetin katıldı. Göynücek ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde safran yetiştiriciliği yapan Ramazan Boğa, dünyanın en pahalı baharatlarından olan ve kilogram fiyatı 500 Bin TL'ye kadar çıkan safran yetiştirmenin inceliklerini Vali Bakan ve Müdür Çetin'e anlattı.

Vali Önder Bakan, yapılan bu üretimle birlikte Amasya'nın tarımsal çeşitliliğinin artacağını belirterek, safran gibi ekonomik değeri yüksek ürünlerin yerel kalkınma için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Vali Bakan, safran hasadı sırasında yaptığı konuşmada, Amasya'nın safran üretimindeki önemine dikkat çekerek, "Ülkemizdeki safran üretiminin yaklaşık altıda birinin Amasya ilimizde yapılması, tarım sektörümüz açısından son derece önemli bir başarıdır" dedi.

Vali Bakan, "Safran, sadece bir baharat değil, aynı zamanda sağlık açısından da büyük bir değere sahip. Bu mucizevi bitkinin üretimi, Amasya'mızın tarımsal çeşitliliğini artırırken, yerel ekonomiye de büyük katkı sağlamaktadır. Safran üretiminin yaygınlaşması, köylülerimize ek gelir sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Amasya'nın tarım sektöründe daha da güçlenmesine katkı sunacaktır" şeklinde konuştu.

Safranın ekonomik açıdan büyük potansiyel taşıdığını belirten Vali Bakan, bu alandaki üretimin artırılması için devletin tüm olanaklarıyla üreticilere destek vereceğini ifade etti. Ayrıca, safran üretiminin sürdürülebilir bir şekilde artırılması ve Amasya'nın bu alandaki öncülüğünün pekiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Amasya'nın tarımsal kalkınması ve özellikle safran üretiminin ön plana çıkması için gerekli projelerin ve yatırımların sürdürüleceğini belirten Vali Bakan, "Amasya'da safran üretimini daha da geliştirmek ve bu değerli bitkinin üretimini artırmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak desteklerimiz sürecek. Bu değerli bitkinin ülke ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra, Amasya'nın tarım sektöründe ulusal ve uluslararası alanda daha da tanınmasına yardımcı olacak" dedi.

Safranın, Amasya'nın tarımsal üretim çeşitliliğini artıran önemli bir ürün olduğunu ifade eden Vali Bakan, bu tür projelerin, bölgenin tarım potansiyelini daha geniş bir kitleye tanıtarak yerel kalkınmaya önemli bir ivme kazandıracağına olan inancını yineledi.