Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL’lik “1930’dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?” sorusunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL'lik soru sonrası rakamla saat nasıl yazılır sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Batu Alıcı bir milyonluk soruyu açarken, programın özeti yayımlanırken vatandaşlar "1930'dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte detaylar
SORU: 1930'dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?
A: Arjantin
B: Brezilya (CEVAP)
C: Portekiz
D: Fransa
BATU ALICI KİMDİR?
ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Bursalıdır. Babası makine; annesi tekstil mühendisidir.
2020 yılında girdiği üniversite sınavında 404. oldu. Kayak, basketbol ve tenis sporuyla ilgileniyor.