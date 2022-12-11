Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL’lik “1930’dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?” sorusunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL'lik soru sonrası rakamla saat nasıl yazılır sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Batu Alıcı bir milyonluk soruyu açarken, programın özeti yayımlanırken vatandaşlar "1930'dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte detaylar