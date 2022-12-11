Haberler Yaşam Haberleri Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL’lik “1930’dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?” sorusunun cevabı
Giriş Tarihi: 11.12.2022 15:17

Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL’lik “1930’dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?” sorusunun cevabı

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ile heyecanı en zirve noktaya taşıdı. Batu Alıcı bir milyonluk soruyu kazandı mı sorusu yanıt ararken, giden yolda soruları ustalıkla çözdü. 100 binlik “1930’dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir? sorusu, yarışmacıyı zorlayan sorular arasında yer aldı. Peki, “1930’dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?” Dünya Kupası'na en çok katılan ülke hangisi? İşte detaylar…

Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL’lik “1930’dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?” sorusunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL'lik soru sonrası rakamla saat nasıl yazılır sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Batu Alıcı bir milyonluk soruyu açarken, programın özeti yayımlanırken vatandaşlar "1930'dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte detaylar

SORU: 1930'dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?

A: Arjantin

B: Brezilya (CEVAP)

C: Portekiz

D: Fransa

BATU ALICI KİMDİR?

ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Bursalıdır. Babası makine; annesi tekstil mühendisidir.

2020 yılında girdiği üniversite sınavında 404. oldu. Kayak, basketbol ve tenis sporuyla ilgileniyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm, 11 Aralık 2022 Pazar günü saat 20.00'da yayımlanacak.

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Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL’lik “1930’dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?” sorusunun cevabı
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