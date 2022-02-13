Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet’in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı





Bu bizim için büyük bir adım. Şanlıurfa en fazla mevsimlik göç veren şehirler arasında. Buradan tüm mevsimlik işçi çocuklara ve gençlere seslenmek istiyorum. Ben de bir tarım işçisiyim. Her zaman hayallerinizin peşinden gidin ve gerçekten başarabileceğinize inanın. Ben her zaman böyle yaptım. Sizler de yapabilirsiniz. Yarışma bizim hayatımızı değiştirdi" dedi.