Kimi denize girdi kimi yaylaya çıktı

9 günlük Kurban Bayramı milyonlarca vatandaş için tatil fırsatı oldu. Kurban ibadetini yerine getiren, büyüklerine ziyarette bulunan vatandaşlar bayramın coşkusunu Türkiye'nin turistik yerlerinde keyifli vakit geçirerek yaşadı. Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Otel, pansiyon ve dağ evlerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, yayla yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Yeşilin her tonunu barındıran yaylada bazı vatandaşlar çimlerde dinlenip manzaranın tadını çıkarırken, bazıları doğa yürüyüşü yaptı. Fotoğraf tutkunları ise sisle kaplanan yayla manzaralarını cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdi. Diyarbakır'dan gelen Erdal ve Songül Güler çifti "Tek kelimeyle muhteşem bir yer. İki yıl önce geldiğimizde doğasına hayran kalmıştık. Bu bayram ailecek yeniden geldik. Bol oksijen aldık, yeşile doyduk" ifadelerini kullandı.

Antalya'da Kurban Bayramı tatilinde sahillerde yoğunluk yaşandı. Tatilciler denize girip güneşlenerek vakit geçirdi. Aydın'ın turistik ilçesi Didim de 9 günlük bayram tatilini fırsata çevirenlerle dolup taştı. Güzel havayı fırsat bilen tatilciler, Altınkum plajında güneşlenerek denize girdi. Türkiye'nin kartpostallık turizm noktalarından biri olan Kapadokya'da da atlı turlar ve sıcak hava balonları büyük ilgi gördü.