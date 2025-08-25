Kimler YKS ek tercihi yapabilir? Gözler ÖSYM’de! Tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi, nereden ve nasıl yapılır?

Üniversite adaylarının YKS maratonu, ek tercih süreciyle devam edecek. ÖSYM tarafından duyurulacak ek tercihlerde hangi adayların başvuruda bulunabileceği merak ediliyor. Özellikle ilk tercihlerini yapmayan öğrenciler, ek tercih yapma hakkına sahip olacak mı sorusu araştırılıyor. Peki, Kimler YKS ek tercihi yapabilir? Tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi?
YKS ek tercih kılavuzu üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılıyor. Kılavuz, boş kalan kontenjanları, taban puanları ve ek yerleştirme kurallarını içerecek. Adayların, kılavuzu dikkatle inceleyerek tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda yapmaları büyük önem taşıyor.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.