Kimler YKS ek tercihi yapabilir? Gözler ÖSYM’de! Tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi, nereden ve nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 25.8.2025 10:15 Son Güncelleme: 25.8.2025 10:16

2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyle birlikte gözler ÖSYM’ye çevrildi. Boş kalan kontenjanlar için açılacak ek tercih dönemiyle ilgili en çok merak edilen konu, kimlerin ek tercih yapabileceği oldu. Peki, tercih yapmayan adaylar ek tercih hakkından yararlanabilecek mi? Kimler YKS ek tercihi yapabilir? İşte, detaylar...

Üniversite adaylarının YKS maratonu, ek tercih süreciyle devam edecek. ÖSYM tarafından duyurulacak ek tercihlerde hangi adayların başvuruda bulunabileceği merak ediliyor. Özellikle ilk tercihlerini yapmayan öğrenciler, ek tercih yapma hakkına sahip olacak mı sorusu araştırılıyor. Peki, Kimler YKS ek tercihi yapabilir? Tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi?

YKS EK TERCİH KILAVUZUYLA AYRINTILAR DUYURULACAK!

YKS ek tercih kılavuzu üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılıyor. Kılavuz, boş kalan kontenjanları, taban puanları ve ek yerleştirme kurallarını içerecek. Adayların, kılavuzu dikkatle inceleyerek tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda yapmaları büyük önem taşıyor.

YKS'DE TERCİH YAPMAYANLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

YKS birinci tercihlerde herhangi bir nedenle tercih yapmamış olan adaylar, ek yerleştirmede bu hakkını kullanabilecekler.

YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

