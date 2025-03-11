Kimlik Fotoğrafı Nasıl Değiştirilir? Kimlik Fotoğrafı Değiştirme İçin Ücret Ödenir Mi?

Türkiye Cumhuriyeti eski nüfus cüzdanlarını kaldırarak çipli kimlik kartlarını kullanıma sundu. Yeni kimliklerle kimlik doğrulama işlemleri daha güvenli hale geldi ve uluslararası geçerlilik kazandı. Bu kartların evlilik, kayıp, yıpranma gibi durumlarda değiştirilmesi gerekir. Fotoğraf değişikliği de bu durumlardan biridir. Vatandaşların merak ettiği ise kimlik fotoğrafı nasıl değiştirilir ve kimlik fotoğrafı değiştirme için ücret ödenir mi sorularıdır.

Kimlik Fotoğrafı Nasıl Değiştirilir?

Kimlik kartları her vatandaşın resmi olarak tanındığı, kişisel bilgilerini ve biyometrik verilerini içeren önemli bir belgedir. Türkiye Cumhuriyeti eski nüfus cüzdanlarının yerine daha güvenli ve teknolojik özelliklere sahip çipli kimlik kartlarına geçiş yapmıştır. Bu yeni kimlikler sayesinde hem kimlik doğrulama işlemleri hızlanmış hem de kimliklerin uluslararası geçerliliği artırılmıştır. Kimlik kartlarının değişmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlarda biri de kimlik fotoğrafının yenilenmek istenmesidir.

Kimlik kartındaki fotoğrafı değiştirmek isteyen vatandaşların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir:

Randevu Alınması: Kimlik fotoğrafı değiştirme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) sisteminden randevu alınması gerekmektedir.

https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden ya da Alo 199 çağrı merkezini aranarak randevu oluşturmak gereklidir. Biyometrik Fotoğraf Çektirilmesi: Yeni kimlik kartları için renkli biyometrik fotoğraf gereklidir.

Standartlara uygun biyometrik fotoğraf çektirilmeli ve fotoğraf en fazla son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Geçerli bir kimlik belgesi (eski kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ya da evlilik cüzdanı)

Biyometrik fotoğraf (1 adet)

Kimlik değişim ücreti ödeme dekontu hazırlanmalıdır. Nüfus Müdürlüğüne Başvuru: Vatandaşlar randevu günü ve saatinde bağlı bulundukları nüfus müdürlüğüne giderek kimlik yenileme başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru alındıktan sonra yeni kimlik kartı basılacak ve belirtilen adrese yaklaşık 7-10 iş günü içinde PTT aracılığıyla gönderilecektir. Kimlik kartı vatandaşların eline ulaşana kadar geçici kimlik belgesi verilmektedir. Bu belge ile resmi işlemler yapılabilir.

Kimlik Fotoğrafı Değiştirme Ücreti Kaç Lira?

Kimlik kartı yenileme ve fotoğraf değiştirme işlemi için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. 2024 yılı itibarıyla kimlik yenileme ücretleri şu şekildedir:

Kimlik kartı değiştirme ücreti: 83 TL

Kimlik kartı kayıp ücreti: 166 TL

Kimlik kartı değişim ücreti farklı yöntemlerle ödenebilir:

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesi (https://ivd.gib.gov.tr/) üzerinden kredi ya da banka kartı kullanarak, Vergi Dairesi Müdürlükleri aracılığıyla, PTT şubeleri kullanılarak, Anlaşmalı bankalar üzerinden, NVİ randevu sisteminde belirtilen ödeme kanalları üzerinden ödeme yapılabilir.

Ödeme işleminin randevu gününden önce tamamlanması gerekmektedir. Aksi halde başvuru işleme alınmayacaktır.