Haberler Yaşam Haberleri Eski kimlik geçerlilik süresi nedir? Eski nüfus cüzdanı ne zamana kadar geçerli?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:07 Son Güncelleme: 14.12.2021 10:08

Eski kimlik geçerlilik süresi nedir? Eski nüfus cüzdanı ne zamana kadar geçerli?

Eski kimlik geçerlilik süresi nedir? Eski nüfus cüzdanı ne zamana kadar geçerli?

T.C. kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup bu sürenin bitiminde başvuru üzerine yenilenir. Nüus Müdürlüklerine yapılan başvuru üzerine yenilenen kimlik kartlarının, belirtilen tarihe kadar temin edilmesi gerekiyor. Peki, eski nüfus cüzdanı ne zamana geçerli?

Kimlik bilgilerinin yeni nesil çipli kimlik kartlarına yüklenerek pek çok işlemde kullanılabilir hale getirilmesi, yeni kimlik kartlarının kullanımını da zorunlu kıldı. Eski nüfus cüzdanlarını kullanmaya devam edenlerin, belirtilen tarihe kadar kimlik yenileme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

KİMLİK YENİLEME SÜRESİ NEDİR?

En çok ihtiyaç duyduğumuz eşyalardan bir tanesi kimliklerimizdir. Fakat kimliklerin de bir süresi bulunmaktadır. Bu süreden sonrasında kimlikler artık geçersiz sayılmaktadır. Yeni T.C. kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıldır. 10 yıldan sonra kimliğinizi yenilemeniz gerekmektedir. Yani kimlik yenileme süresi 10 yıldır.

ESKİ NÜFUS CÜZDANLARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yeni çipli kimlik kartlarına 1 Ocak 2017 de geçtik. Ondan önce kullanılan pembe ve mavi olan kimlik kartlarını ise günümüzde halen kullanan daha değiştirmemiş, değiştirmeye vakit bulamamış vatandaşlar bulunmaktadır. Fakat bu vatandaşların artık kimlik kartlarını değiştirmesi gerekmektedir. Eski kimlik kartlarını yenisi ile değiştirmek için son tarih 31 Aralık 2023 tarihidir. Yani eski kimlik kartları 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir. Daha sonrasında eski kimlik kartları kullanılmayacaktır.

KİMLİK YENİLEME NASIL YAPILIR?

Eski kimliklerini yenisi ile değiştirmek isteyen bireylerin öncelikli olarak yapması gereken iş kimlik yenileme randevusu almaktır. Kimlik yenileme randevusunu almak için iki yol bulunmaktadır. Bu yollardan birincisi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden randevu almaktır. Bu yollarda ikincisi ise ALO 199 çağrı merkezini arayıp randevuyu telefon üzerinden almaktır. Randevu alındıktan sonra belirlenen gün ve tarihte belirlenen nüfus müdürlüğüne gidilmelidir. Belirlenen gün ve tarihte nüfus müdürlüğüne gidildiği zaman kimlik yenileme işlemi için yanınızda getirmeniz gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şunlardır:

  • Nüfus Cüzdanı (sürücü belgesi/ pasaport/ evlilik cüzdanı/ bazı kurumlarda geçerli olan kimlik kartlar),
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş olan bir tane biyometrik fotoğraf ve
  • Yenileme ücretini ödediğinizi gösteren bir belge (makbuz/ dekont)

Bu belgeler ile gerekli kuruma gidildikten sonra yeni kimlik kartı en geç bir hafta içerisinde belirttiğiniz adrese gelmektedir. Kimlik yenileme ücretinin ise anlaşmalı bankalara yatırılması gerekmektedir. Bankadan yatıramayacaklar ise para yatırma işlemini Gelir İdaresi Başkanlığının resmi web sitesinden de yatırabilmektedir.

YENİ KİMLİK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Yeni kimlikler artık pek çok işlerde kullanılmaktadır. Eski kimliklerin kullanımı ise yavaş yavaş bırakılmaktadır. Eski pembe ve mavi kimliklerin kullanımının sona ereceği bir tarih bulunmaktadır. Bu tarih ise 31 Aralık 2023 tarihidir. Bu tarihten önce insanların yeni kimliklerini edinmesi gerekmektedir. Aksi taktirde bazı sorunlarla karşı karşıya kalınabilir.

KİMLİK GEÇERLİLİK TARİHİ NEREDE YAZAR?

Kimlik çoğu insanın vazgeçilmez bir eşyasıdır. Hastanelerde, devlet dairelerinde sıkça kullanılmaktadır. Yeni kimlik kartlarına sahip olan bireyler de kimlik kartlarının geçerlilik süresini merak etmektedirler. Yeni kimlik kartlarının her birinin bir geçerlilik tarihi bulunmaktadır. Bu tarih de kimlik kartlarının üzerinde yer almaktadır. Yeni kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kimlik kartlarının ön yüzeyinde yer almaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül sevgilisiyle kaza geçirdi! Ergül kazada yaralandı, sevgilisi öldü
Derya Baykal torunu Pera’yı paylaştı! İşte usta oyuncu Derya Baykal’ın 3 aylık güzeller güzeli torunu!
Lüks sitede dehşet anları! Genç kadın asansörde cinsel saldırıya uğradı
Son dakika: Eski Hepsi Grubu solisti Gülçin Ergül feci kazada ölümden döndü! Gülçin Ergül'ün sevgilisi ise hayatını kaybetti!
TBB Başkanı ve ekibinin kirli geçmişi! Ortak noktaları FETÖ, DHKP-C VE PKK/KCK...
SON DAKİKA: İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüştü
Altın gram fiyatı PSİKOLOJİK BANDI KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 13 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan alkışlanacak hareket! İETT otobüsü arızalanınca otizmli çocuğu ekibindeki araçla okuluna gönderdi
Son dakika | Teröristbaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal çıkış! İYİ Parti bile isyan etti
Ayhan Bilgen, “Yolcu Yolunda gerek” diyerek HDP’den istifa etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski kimlik geçerlilik süresi nedir? Eski nüfus cüzdanı ne zamana kadar geçerli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA