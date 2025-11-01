“Kimlikleriniz FETÖ’nün eline geçti” deyip 2.5 milyon dolandırdılar

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan M.B'yi (62) arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, "Senin ve ailesinin tüm kimlik bilgileri, FETÖ'nün eline geçti. Hesaplarınızdan yurt dışına para aktarılıyor. Korkmayın, sizi kurtaracağız" diyerek, altın ve paraları kendilerine teslim edilmesini istedi.

Paniğe kapılan M.B, önce dolandırıcıların yönlendirmesiyle evinde bulanan 50 çeyrek altın, 2 altın yüzük, 4 altın bilezik ve bir altın zincir, 5 bin Euro ve 4 bin 800 doları, otobüs durağında bekleyen şebeke üyesine teslim etti.

ALTIN, EURO, DOLAR, TL



Ardından M. B.'yi tekrar arayan şebeke, kredi kartı bilgilerini gönderip, banka hesaplarındaki paraları kendilerine transfer edilmesini istedi. Bunun üzerine M. B., kendi hesabı ve çocuklarının hesabındaki 1 milyon 77 bin TL'yi, dolandırıcıların verdiği 2 ayrı hesaba gönderdi. Altın ve dövizlerle birlikte toplam 2 milyon 550 bin TL kaptıran M. B., daha sonra şebekenin telefonlarına ulaşamayınca, dolandırıldığını anlayarak, soluğu poliste aldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Ekipleri dolandırıcıları arıyor.