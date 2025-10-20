Kimse istemeyince 2 çocuk ortada kaldı

Antalya'nın Kepez ilçesi'nde yaşayan Hüseyin A., 2007 yılında Ş.T. (35) ile evlendi. Çiftin 2'si kız, 3 çocuğu dünyaya geldi. 2023 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin hayatı, boşanma sonrası gelen bir telefonla değişti. Hüseyin A.'yı arayan komşusu, eşinin kuzeniyle ilişkisi olduğunu, çocuklar için DNA testi yaptırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Hüseyin A., mahkemeye başvurarak babalık davası açtı. Mahkeme kararıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan DNA testinde, Hüseyin A.'nın oğlu E.A.'nın (16) yüzde 99.99 olasılıkla biyolojik babası olduğu, kızları H.A. (13) ve E.A. (10) için ise biyolojik babalığın reddedildiği raporlandı. Raporun ardından mahkeme, 2 kız çocuğunun soy bağının reddine karar verdi.



DNA testiyle babalarının ayrı kişiler olduğu ortaya çıkan çocuklardan ikisi kimsenin sahip çıkmaması üzerine ortada kaldı.

'ORTADA KALDILAR'

Bu kararın ardından Hüseyin A.'nın eski eşi Ş.T. bu kez M.K. hakkında 2 çocuk için babalık davası açtı. Dava süreci devam ederken Ş.T., geçen ağustos ayında yaşamını yitirdi. Mahkeme tarafından istenen DNA testinde, M.K.'nin 2 kız çocuğunun yüzde 99.9 oranında biyolojik babası olduğu sonucuna ulaşıldı. Vefat eden eski eşinin kendisini aldattığını ve bu çocukların babası olmadığını boşandıktan sonra 2024 yılında öğrendiğini belirten Hüseyin A., ölen eski eşinin kuzeni

M.K.'nin tehditle kendisiyle birlikte olduğunu söylediğini ifade ederek, "Şimdi bu karşı taraf, yani çocukların babası da hala kabullenmiyor. Burada yetkilileri göreve çağırmak istiyorum. Bu çocuklara yazık, günah. Sonuçta kız çocuğu ve ortada kaldılar. Antalya'da dedesi- ninesinin yanında yaşıyorlar. Onlar da vefat ettiğinde yaşlı insanlar çünkü, bu çocuklar ortada kalacak" diye konuştu.



Ş.T.

MAHKEME DEVAM EDİYOR

Yeni DNA testi sonuçlarına ilişkin mahkeme sürecinin devam ettiğini ve 3 Aralık'ta duruşmanın görüleceğini kaydeden Hüseyin A., "Davayı açan kişi öldüğü için de mahkeme bu çocuklar için kayyım atayacaktır. Çocuklar şu an okula gidiyor ve benimle görüşmüyorlar artık hiçbir şekilde. Sadece abileri var benim yanımda kalıyor, kendi oğlum. Onunla iletişim kuruyorlar. Kardeşleriyle abisi görüşüyor" dedi. DHA