Binlerce yıldır çeşitli kültürlerin mutfaklarında yer almasıyla, kimyonun tadı ve aroması dünya genelinde tanınmıştır. Kimyon, yemeklere sıcak ve hafif acı bir lezzet katarken, aynı zamanda onları daha zengin ve doyurucu hale getirir. Hangi yemeklerde kullanılacağına gelince, kimyonun çeşitli tatlarla harika uyum sağladığı bilinmektedir. Kimyon hangi yemeklerde kullanılır, kimyon en çok neye yakışır bilmek, sizi farklı tat ve lezzetlerle buluşturabilmektedir.

Kimyon Hangi Yemeklerde Kullanılır?

Türk mutfağında kimyonu çeşitli yemeklerde kullanır. Türk mutfağında sıklıkla tüketilen yemek olan kuru fasulye kimyon içerebilir. Kuru fasulyenin pişirilme aşamasında, baharatlar arasında kimyonun da bulunması oldukça yaygındır. Türk kebaplarının birçoğunda kimyon kullanılır. Özellikle Adana kebabı, Urfa kebabı ve şiş kebap gibi ızgara et yemeklerinde kimyon, etin tadını zenginleştirir. Tavuk yemeklerinde de kimyon kullanılır. Tavuk kebabı, tavuk şiş, veya tavuklu pilav gibi yemeklerde kimyon lezzet verici bir baharat olarak tercih edilebilir.Türk mutfağının sevilen ve sağlıklı yemeklerinden olan zeytinyağlı yemeklerde de kimyon tercih edilir. Zeytinyağlı fasulye, enginar, veya taze fasulye gibi yemeklerde kimyonun lezzetiyle buluşabilirsiniz.

Kimyon En Çok Neye Yakışır?

Türk mutfağında köfte yapımında sıklıkla kullanılan baharatlardan biri kimyondur. Köfte harçlarına kimyon eklenerek, köftelerin lezzeti zenginleştirilir. Izgara yapılan etlerin, özellikle kebapların hazırlanmasında da kimyon kullanılır. Kebap harçlarında kimyon, etin lezzetini artıran ve karakteristik bir tat katan önemli bir bileşendir. Böreklerin iç harçlarında da kimyon bulunabilir. Özellikle kıymalı böreklerde ve ıspanaklı böreklerin iç harçlarında kimyon lezzet katıcı bir baharat olarak kullanılır. Dolmalık biber, patlıcan veya kabak gibi sebzelerin içlerinin doldurulmasında kullanılan harçlarda da kimyon yer alabilir. Kimyon, sebzelerle yapılan dolmaların lezzetini artırır. Kısacası harç yapımında kimyon sıklıkla tercih edilir.