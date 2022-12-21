Haberler Yaşam Haberleri Kına Gecesi Malzemeleri Listesi – Kına Gecesi İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir, Nasıl Hazırlık Yapılır ve Neler Alınır?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:09 Son Güncelleme: 21.12.2022 10:10

Kına Gecesi Malzemeleri Listesi – Kına Gecesi İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir, Nasıl Hazırlık Yapılır ve Neler Alınır?

Kına gecesi malzemeleri listesi, kına gecesi öncesinde doğru bir şekilde hazırlanması gerekli olan bir listedir. Çünkü kına gecesi eski ve eğlenceli geleneklerimizden bir tanesidir. Bu geleneği doğru ve en eğlenceli şekilde yaşatmak isteyen gelin adayları kına öncesindeki hazırlıklarını eksiksiz olarak tamamlamalıdır. Tamamlayabilmek için ise “ Kına gecesi için gerekli malzemeleri nelerdir, nasıl hazırlık yapılır ve neler alınır?” sorularının yanıtlarını bilmelidir.

Kına Gecesi Malzemeleri Listesi – Kına Gecesi İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir, Nasıl Hazırlık Yapılır ve Neler Alınır?

Kına gecesi pek çok kızın en önemli gecelerinden bir tanesidir. Düğünden önce yapılan ve genellikle yalnızca kadınlar arasında eğlenilen bu güzel gecenin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için öncesinde kına gecesi malzemeleri listesi çıkarmak oldukça doğru bir davranış olacaktır. Bu nedenle gelin adayları kına gecesi hazırlıkları öncesinde "Kına gecesi için gerekli malzemeler nelerdir, kına gecesi hazırlıkları nasıl yapılır?" sorularını araştırmalıdır.

Kına Gecesi Malzemeleri Listesi

Kına gecesi hazırlıkları yapılırken alınacak bir liste olarak belirlenmelidir. Bu liste için en önemli malzemeler şu şekildedir:

  • Gelin kıyafetleri; bindallı, kaftan, kına abiyesi ve kına ayakkabısı.

  • Kırmızı kına örtüsü

  • Kına eldiveni

  • Kına üzerine koyulacak el gülü

  • Kına için saç aksesuarları

  • Kınada dağıtılacak kına çerezi

  • Kınaları dağıtmak için konulacak kına kesesi

  • Damat önünde kırmak için kına testisi

  • Halay başının kullanacağı halay mendili

  • Yemeni

  • Tef

  • Davul

  • Kına için dağıtılacak hediyelikler

  • Gelin etrafında dönecek kişiler için; kına mumu, maytap ve tef.

  • Nedimeler için taç

  • Kına tepsisi

Kına Gecesi İçin Nasıl Hazırlık Yapılır?

Önemli bir gelenek olan kına gecesi için yapılması gereken bazı hazırlıklar bulunmaktadır.

  • Öncelikle kına gecesi için uygun bir mekan seçilmesi gereklidir.

  • Daha sonra kına elbiseleri alınır ve kına malzemeleri için bir liste hazırlanır.

  • Listeye uygun olarak alışverişler tamamlanır.

  • Daha sonra kına gecesinin akışı belirlenmelidir. Mekan için uygun olan bir akış programı hazırlanır. Örneğin; misafirler hangi müzikle karşılansın, kına öncesinde eğlenilecek olan şarkılar seçilsin ya da ikram edilecek olan yemekler ayarlansın gibi.

  • Geline kınayı yakacak kişi seçilir.

  • Gelin ve damadın avcuna konulacak olan altın alınır.

  • Gelin ve damadın dans edileceği şarkı şeçilir.

  • Ortamın ışıklandırılması ayarlanır.

  • Gelinin kına mekanına nasıl bir giriş yapacağı ayarlanır.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ilk resmi rakamı açıkladı! Yeni Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler açıklandı! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?
SON DAKİKA | 6'lı masada çatlak sürüyor! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sen İstanbul'da kazanamadın
Son dakika: Sağlık çalışanlarının alacağı banka promosyonu belli oldu
Mesut Pazarcı Almanya'da 3 bin kişi dolandırmıştı! Dev vurgunda flaş gelişme
KYK burs ilk ödemeler ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek? 2022-2023 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman hesaplara yatacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kına Gecesi Malzemeleri Listesi – Kına Gecesi İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir, Nasıl Hazırlık Yapılır ve Neler Alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA