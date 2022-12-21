Kına Gecesi Malzemeleri Listesi – Kına Gecesi İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir, Nasıl Hazırlık Yapılır ve Neler Alınır?

Kına gecesi pek çok kızın en önemli gecelerinden bir tanesidir. Düğünden önce yapılan ve genellikle yalnızca kadınlar arasında eğlenilen bu güzel gecenin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için öncesinde kına gecesi malzemeleri listesi çıkarmak oldukça doğru bir davranış olacaktır. Bu nedenle gelin adayları kına gecesi hazırlıkları öncesinde "Kına gecesi için gerekli malzemeler nelerdir, kına gecesi hazırlıkları nasıl yapılır?" sorularını araştırmalıdır.
Kına gecesi hazırlıkları yapılırken alınacak bir liste olarak belirlenmelidir. Bu liste için en önemli malzemeler şu şekildedir:
Gelin kıyafetleri; bindallı, kaftan, kına abiyesi ve kına ayakkabısı.
Kırmızı kına örtüsü
Kına eldiveni
Kına üzerine koyulacak el gülü
Kına için saç aksesuarları
Kınada dağıtılacak kına çerezi
Kınaları dağıtmak için konulacak kına kesesi
Damat önünde kırmak için kına testisi
Halay başının kullanacağı halay mendili
Yemeni
Tef
Davul
Kına için dağıtılacak hediyelikler
Gelin etrafında dönecek kişiler için; kına mumu, maytap ve tef.
Nedimeler için taç
Kına tepsisi
Önemli bir gelenek olan kına gecesi için yapılması gereken bazı hazırlıklar bulunmaktadır.
Öncelikle kına gecesi için uygun bir mekan seçilmesi gereklidir.
Daha sonra kına elbiseleri alınır ve kına malzemeleri için bir liste hazırlanır.
Listeye uygun olarak alışverişler tamamlanır.
Daha sonra kına gecesinin akışı belirlenmelidir. Mekan için uygun olan bir akış programı hazırlanır. Örneğin; misafirler hangi müzikle karşılansın, kına öncesinde eğlenilecek olan şarkılar seçilsin ya da ikram edilecek olan yemekler ayarlansın gibi.
Geline kınayı yakacak kişi seçilir.
Gelin ve damadın avcuna konulacak olan altın alınır.
Gelin ve damadın dans edileceği şarkı şeçilir.
Ortamın ışıklandırılması ayarlanır.
Gelinin kına mekanına nasıl bir giriş yapacağı ayarlanır.