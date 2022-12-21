Kına Gecesi Malzemeleri Listesi – Kına Gecesi İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir, Nasıl Hazırlık Yapılır ve Neler Alınır?

Kına gecesi pek çok kızın en önemli gecelerinden bir tanesidir. Düğünden önce yapılan ve genellikle yalnızca kadınlar arasında eğlenilen bu güzel gecenin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için öncesinde kına gecesi malzemeleri listesi çıkarmak oldukça doğru bir davranış olacaktır. Bu nedenle gelin adayları kına gecesi hazırlıkları öncesinde "Kına gecesi için gerekli malzemeler nelerdir, kına gecesi hazırlıkları nasıl yapılır?" sorularını araştırmalıdır.

Kına Gecesi Malzemeleri Listesi

Kına gecesi hazırlıkları yapılırken alınacak bir liste olarak belirlenmelidir. Bu liste için en önemli malzemeler şu şekildedir:

Gelin kıyafetleri; bindallı, kaftan, kına abiyesi ve kına ayakkabısı.

Kırmızı kına örtüsü

Kına eldiveni

Kına üzerine koyulacak el gülü

Kına için saç aksesuarları

Kınada dağıtılacak kına çerezi

Kınaları dağıtmak için konulacak kına kesesi

Damat önünde kırmak için kına testisi

Halay başının kullanacağı halay mendili

Yemeni

Tef

Davul

Kına için dağıtılacak hediyelikler

Gelin etrafında dönecek kişiler için; kına mumu, maytap ve tef.

Nedimeler için taç

Kına tepsisi

Kına Gecesi İçin Nasıl Hazırlık Yapılır?

Önemli bir gelenek olan kına gecesi için yapılması gereken bazı hazırlıklar bulunmaktadır.