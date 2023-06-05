Kına Gecesi Nasıl Yapılır? Geleneksel ve Modern Kına Gecesi Nasıl Organize Edilir?

Kına gecesi, gelin adayları için özel yere sahip olan bir organizasyondur. Bu nedenle kına gecesi nasıl yapılır sorusu ayrıntılı şekilde irdelenmelidir. Modern kına gecesi nasıl organize edilir konusu da yöreden yöreye değişiklik gösterebilir. Kına gecesinde sırasıyla neler yapılır sorusu, organizasyonun doğru planlanması açısından çok önemlidir. Kına gecesi program akışı ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Kına Gecesi Nasıl Yapılır?

Kına gecesi, düğünden bir ya da birkaç gün önce yapılan bir organizasyondur. Kına gecesi, gelinin organize ettiği bir faaliyettir. Bu faaliyet gelinin baba evinde yapılabileceği gibi organizasyon için bir kafe ya da düğün salonu gibi mekânlar da kiralanabilir. Adından da anlaşılacağı gibi akşam saatlerinde organize edilen bu faaliyete gelinin arkadaşları ve davet etmek istediği misafirler katılır.

Modern Kına Gecesi Nasıl Organize Edilir?

Kına gecesi, geline kına yakılan bir eğlence tertibidir. Bu gecede gelin ve arkadaşları müzik eşliğinde eğlenir ve gecenin sonunda da geline kına yakılır. Kınayı yakan gelinin yakın arkadaşlarından biri olur. Kına yakma esnasında gelinin yüzü bir örtü ile kapatılır ve gelinin etrafında dönülerek türkü söylenir. Bu türkü acıklı bir türkü olur ve gelin ağlatılmaya çalışılır. Kına yakımı da bu esnada yapılır. Kınaya başlanırken gelin, elini açmak istemeyebilir. Kayınvalide tarafından verilecek bir hediye ile gelin elini açar ve kına yakılır. Kına sonrasında organizasyon sona erer.