Kına Gecesi Şarkıları - En Güzel Kına Müzikleri, Türküleri ve Damat Giriş Şarkıları

Evlilik hazırlığında merak edilen bir diğer konu da kına gecesi şarkıları nasıl seçilmeli ya da kına gelin damat çalınan şarkılar hangileri olmalıdır şekilde konulardır. Kına yakılırken duygusal şarkı çalmasını istiyorsanız ama istediğiniz şarkıyı bulamadıysanız bu listemiz tam sizin için hazırlandı. Kına gecesi Türküleri ile Hareketli kına şarkılarını kına gecenize hazırlamak için kendinize en uygun şarkıyı seçebilirsiniz. Dilerseniz beraber damat giriş müzikleri ve kına müzikleri listelerine bakalım. Kına Gecesi Türküleri ve kına gecesi müziklerinin en sevilenleri hangileri? Kına yakılırken çalınan şarkılar nelerdir bakalım…

Kına Gecesi Şarkıları

Kına gecelerinin vazgeçilmez şarkıları içinde en çok hareketli kına şarkıları merak edilmektedir. İşte son dönemlerin en çok tercih edilen hareketli kına şarkıları listesi;

Kına Gecesi: Yeşim Salkım

Yanayım Yanayım: Babutsa

Bahriye Çiftetellisi: Kirpi Bülent

Aynalı Körük: Feryal Öney

Yalnız Kullar / Tanrım: Sunay Özgür

Onu Alma Beni Al: Sezen Aksu

Rengarenk: Sertap Erener

Kınamı Yoğurdular: Züleyha

Kına – Berna Tan

Yarım Hava Çalsana- Suzan Kardeş

Damat Giriş Müzikleri

Kına gecesi gelenekleri birçok yöreye göre farklılık gösterse de damadın salona girişi için de müzikler bulunmaktadır. İşte bazı örnekler;

Oğlan Bizim Kız Bizim- Züleyha

Seni Yerler – Sezen Aksu

Kaynana- İzmirli Taylan

Sultanım - Levent Yüksel

Kına Yakılırken Çalınan Şarkılar

Kına yakılırken çalan şarkılar artık klasikleşmiş şarkılardır. Kına yakılırken duygusal şarkı ya da kına şarkısı arıyorsanız işte o şarkılar. Bunlardan biri de anonim olan kına yakma şarkıları ise şöyledir;

Yüksek Yüksek Tepelere: Candan Erçetin

Kınayı Getir Aney

Kına Gecesi Türküleri

Türküler hayatımızın her alanında olduğu gibi kına gecelerinin de vazgeçilmezi olmaktadırlar. Kına gecesi türküleri listesine beraber bakalım;