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Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:10 Son Güncelleme: 26.12.2022 12:10

Kına Gecesi Şarkıları - En Güzel Kına Müzikleri, Türküleri ve Damat Giriş Şarkıları

Düğünden önceki son adım olan kına için araştırılan şeylerden biri de kına gecesi şarkıları olmaktadır. Hem eğlenceli bir gece geçirmek hem de kına gecesi müzikleri seçebilmek için önceden hazırlık yapmak ve damat giriş müzikleri ya da kına gelin damat giriş müziği belirlemekte yarar vardır. Kına yakılırken duygusal şarkılardan Kına Gecesi Türküleri seçkisine kadar son dönemlerin en çok tercih edilen kına gecesi türkülerini sizler için hazırladık. Hareketli kına şarkıları nelerdir? Kına Gecesi Türkülerinin en çok tercih edilenleri hangisidir? Hareketli kına şarkıları ve Kına yakılırken çalınan şarkılara birlikte bakalım.

Kına Gecesi Şarkıları - En Güzel Kına Müzikleri, Türküleri ve Damat Giriş Şarkıları

Evlilik hazırlığında merak edilen bir diğer konu da kına gecesi şarkıları nasıl seçilmeli ya da kına gelin damat çalınan şarkılar hangileri olmalıdır şekilde konulardır. Kına yakılırken duygusal şarkı çalmasını istiyorsanız ama istediğiniz şarkıyı bulamadıysanız bu listemiz tam sizin için hazırlandı. Kına gecesi Türküleri ile Hareketli kına şarkılarını kına gecenize hazırlamak için kendinize en uygun şarkıyı seçebilirsiniz. Dilerseniz beraber damat giriş müzikleri ve kına müzikleri listelerine bakalım. Kına Gecesi Türküleri ve kına gecesi müziklerinin en sevilenleri hangileri? Kına yakılırken çalınan şarkılar nelerdir bakalım…

Kına Gecesi Şarkıları

Kına gecelerinin vazgeçilmez şarkıları içinde en çok hareketli kına şarkıları merak edilmektedir. İşte son dönemlerin en çok tercih edilen hareketli kına şarkıları listesi;

  • Kına Gecesi: Yeşim Salkım
  • Yanayım Yanayım: Babutsa
  • Bahriye Çiftetellisi: Kirpi Bülent
  • Aynalı Körük: Feryal Öney
  • Yalnız Kullar / Tanrım: Sunay Özgür
  • Onu Alma Beni Al: Sezen Aksu
  • Rengarenk: Sertap Erener
  • Kınamı Yoğurdular: Züleyha
  • Kına – Berna Tan
  • Yarım Hava Çalsana- Suzan Kardeş

Damat Giriş Müzikleri

Kına gecesi gelenekleri birçok yöreye göre farklılık gösterse de damadın salona girişi için de müzikler bulunmaktadır. İşte bazı örnekler;

  • Oğlan Bizim Kız Bizim- Züleyha
  • Seni Yerler – Sezen Aksu
  • Kaynana- İzmirli Taylan
  • Sultanım - Levent Yüksel

Kına Yakılırken Çalınan Şarkılar

Kına yakılırken çalan şarkılar artık klasikleşmiş şarkılardır. Kına yakılırken duygusal şarkı ya da kına şarkısı arıyorsanız işte o şarkılar. Bunlardan biri de anonim olan kına yakma şarkıları ise şöyledir;

  • Yüksek Yüksek Tepelere: Candan Erçetin
  • Kınayı Getir Aney

Kına Gecesi Türküleri

Türküler hayatımızın her alanında olduğu gibi kına gecelerinin de vazgeçilmezi olmaktadırlar. Kına gecesi türküleri listesine beraber bakalım;

  • Aynalı Körük – Feryal Öney
  • Entarisi Ala Benziyor - Figen Genç
  • Damat Halayı – Serdar Erbaşı
  • Evlerine Varagele Usandım
  • Sendeki Kaşlar – Suzan Kardeş

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Kına Gecesi Şarkıları - En Güzel Kına Müzikleri, Türküleri ve Damat Giriş Şarkıları
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