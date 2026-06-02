Kına gecesi taşlı sopalı kavgaya döndü: 8 yaralı

Giriş Tarihi: 2.06.2026

MUSA DÜZENCİ
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kına gecesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgada 8 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Çukurca ilçesi Yeşilçeşme Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde meydana geldi. Gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada 2 kişi bıçakla, 6 kişi taş ve sopalarla yaralandı. İhbarla olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken; yaralılar, ambulans ve araçlarla Çukurca ve Hakkari devlet hastanelerine götürüldü. İnceleme sürüyor.

