Kına Gecesinde Erkek Tarafı Ne Yapar? Kına Gecesi Masraflarını Kim Karşılar ve Malzemeleri Hangi Taraf Alır?

Kına gecesi erkek tarafı ne yapar için söylenebilecek şey, tüm maliyetlerden sorumlu olmadığıdır. Bilindiği üzere kız ve erkek taraflarının birtakım sorumlulukları vardır. Örneğin kınayı kız tarafı mı yapar ile düğün kime ait olduğu bellidir. Bir tek Kına gecesi mekanını kim tutar kız tarafına aittir. Diğer kalanlar yani Kına gecesi masraflarını kim karşılar hem erkek hem de kız ailesine aittir. Bu tür organizasyonlar maddi açıdan aileleri zorlayabilir. Bu nedenle Kına gecesi malzemelerini kim alır sorumluluğu sadece kız tarafına yüklenmez.

Kına Gecesinde Erkek Tarafı Ne Yapar?

Kına düğünden önce yapılan ve geleneklerimizde yer alan bir organizasyondur. Kına gecesi kız tarafının bir arada olduğu, eğlendiği ve gelin adayına kına yakılan bir eğlencedir. Geleneksel tarafından bakıldığında gelin adayı ortada oturtulur. Yakın çevresi şarkı eşliğinde gelin adayının etrafında dönerler. Daha sonra gelin adayının genellikle avuç içine kına yakılır. Avuç içine kına yakılırken altın konulması da unutulmamalıdır. Kına gecesinde bu tür olaylar yaşanırken erkek tarafından pek kişi olmaz. Kına gecesi daha çok kız tarafına ait bir durumdur. Doğrudan kız tarafına ait organizasyon olsa da erkek tarafının yapması gereken sorumluluklarda vardır. Elbette erkek tarafın yapması gerekenler de geleneksel şeylerdir. Geçmişten bugüne kına gecesi organizasyonun bazı araç gereçleri erkek tarafı karşılar.

Kına Gecesi Masraflarını Kim Karşılar ve Malzemeleri Hangi Taraf Alır?

Genel olarak kına gecesi masraflarını erkek tarafı karşılar. Gelin adayının elbisesi, ayakkabısı, takacağı takıları, kuaför masrafını ve sayılabilecek birçok şeyi erkek tarafı karşılamaktadır. Yine kına gecesinde içilecek ve yenilecek malzemeleri de erkek tarafı karşılar. Bu durum geleneksel bir hal almış ve günümüze kadar bu şekilde gelmiştir.