Kına Neyden Yapılır? Kına Nasıl Elde Edilir ve Üretilir, Hammaddesi Nedir?

Kına, bitkisel bir üründür. Kına neyden yapılır araştırmasında bu sonuca ulaşacaksınız. Kına neyden elde edilir ve nasıl üretilir sorusunu araştırarak kınanın özelliklerini de öğreneceksiniz. Kına, bir aracın yapraklarından elde edilir. Peki, kına hangi yapraktan yapılır? Kına, İslam kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kınanın hammaddesi ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevapları yazımızın devamında.

Kına Neyden Yapılır?

Kına, doğal güzellik için kullanıldığı gibi insan sağlığı için de çok önemli bir bitkidir. Uygulandığı dokuya kızıl renk veren kına, doğal bir boya maddesi olarak da kullanılır. Kına özellikle kadınların süslenme ve makyaj için kullandığı bir üründür.

Kına ağacının anavatanı Hindistan'dır. Bunun yanında Arabistan ve Akdeniz ikliminin hâkim olduğu coğrafyada kınanın yaygın şekilde yetiştiğini de görebilirsiniz. Kına ağacının yaprakları kurutulur ve toz haline getirilerek evlerde kullanılan kına elde edilir. Ticari alanda iki tür kına türü karşınıza çıkar. Bunlar esmer ve yeşil kınadır. Yeşil kınalar genellikle doğal olmayan, katkı maddesi ile renklendirilmiş bir kına türüdür. Kına ağacının Latince ismi Cinchona Pubescens'dir.

Kınanın Hammaddesi

Kına ağacının hammaddesi kına ağacıdır. Turuncunun kızıla çalan bir tonu olan kınanın kendine has bir kokusu da vardır. Kına cilt ve saç bakımında yaygın olarak kullanılır. Kına ağacının yaprakları kurutulup toz haline getirilerek elde edilen kına, su ile karıştırılarak deriye uygulanır. Birçok cilt hastalığının tedavisinde de kınanın mucizevî etkisinden istifade edilir.

Kına ağacı botanik bahçelerin yanı sıra evlerde süs bitkisi olarak da yetiştirilebilir. Sıcağı seven bir bitki olan kına ağacı, bakımı kolay bir ağaçtır. Kınanın faydalarına da değinmek istiyoruz. Kınanın faydaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

Kas kasılmalarının tedavisinde çok etkilidir.

Kına çiçeğinden elde edilen kına yağı, epilepsi tedavisinde kullanılır.

Giyeceklerdeki güvelerin yok edilmesinde kına çiçeği çok etkilidir.

Deri sarkmalarının önlenmesini sağlar.

Ayak terlemelerinin tedavisinde önemli bir role sahiptir.

Egzama ve uyuz hastalığının tedavi edilmesinde kullanılır.

Deri çatlakları ve ağız yaralanmalarında etkilidir.

Ağrı kesici özelliğe sahiptir.

Kuvvet vericidir.

Kan yapıcı özelliği vardır.

Kalp ritim bozukluklarına iyi gelir.

Cilt kaşıntılarını giderici etkisi vardır.

Vücut yorgunluğu ve halsizliğin giderilmesinde etkilidir.

Kına tozu, kına çiçeği ve kına ağacının faydaları yukarıdakilerle sınırlı değildir. Kınanın yukarıda değinilmeyen çok sayıda faydası vardır. Bu kapsamda yapılan bilimsel çalışmaların da her geçen gün arttığı bilinmektedir.