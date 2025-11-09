Kınada havaya ateş etti yolda yürüyen kadını yaraladı

Gaziantep'te bir çarşı ve mahalle bekçisinin kına gecesinde havaya ateş açması sonucu, yolda yürüyen bir kadın ağır yaralandı. Nizip'in Yunus Emre Mahallesi Oymak Sokak'ta 24 Ekim akşamı eşiyle birlikte yolda yürüyen 56 yaşındaki Hanım Çelik, yorgun bir mermiyle göğsünden vuruldu. Kurşunun Çelik'in karaciğerine saplandığı ve çıkarılamadığı, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Soruşturmada, olay yerine 765 metre mesafede bulunan bir düğün salonunda aynı saatte kına gecesi yapıldığı belirlendi. Salon ve kına görüntülerinin incelenmesi sonucu, silah sesinin duyulmasından 32 saniye sonra Çelik'in yaralandığı tespit edildi. Görüntülerden havaya ateş eden kişinin Şahinbey ilçesinde görevli 28 yaşındaki çarşı ve mahalle bekçisi T.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen T.K. "olası kastla neticesi itibarıyla ağır yaralama" suçundan tutuklandı.