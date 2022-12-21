Haberler Yaşam Haberleri Kınada Kıza Ne Takılır? Kına Gecesinde Kayınvalide Geline Ne Takar, Damat Hediye Alır Mı?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:03 Son Güncelleme: 21.12.2022 10:03

Kınada Kıza Ne Takılır? Kına Gecesinde Kayınvalide Geline Ne Takar, Damat Hediye Alır Mı?

Kınada kıza ne takılır genel bir cevabı olsa da yöreden yöreye değişmektedir. Kültürel bir olayı simgelemektedir. Dolayısıyla kına gecesinde kayınvalide geline ne takar biraz karmaşıktır. Kız tarafının ne istediği de takılacak takıları şekillendirmektedir. Hediye olarak Kınada kayınvalide ne yapar hakkında altın takılması örnek verilebilir. Damat ne yapar için de yine altın söylenebilir. Zaten kına masrafının büyük kısmı erkek tarafına aittir. Böylece Kına gecesi erkek tarafı ne alır listesi baya bir fazladır.

Kınada Kıza Ne Takılır? Kına Gecesinde Kayınvalide Geline Ne Takar, Damat Hediye Alır Mı?

Kınada kıza ne takılır akla gelen ilk şey altındır. Ne kadar altın takılsa da bu tür durumlarda kültür çok etkilidir. Kına gecesi erkek tarafı ne alır incelendiğinde sadece altın olmadığı anlaşılacaktır. Kına organizasyonu çok zahmetli bir süreçtir. Dolayısıyla gerek Kınada kayınvalide ne yapar gerekse damat ne yapar epey detay istemektedir. Kınada erkek ya da kız tarafı olsun ve hatta bireysel olsun bazı görevler düşer. Görevler paylaştırılır. kına gecesinde kayınvalide geline ne takar da görevlerden biridir.

Kınada Kıza Ne Takılır?

Kına merasimi eğlenceli olduğu kadar çok zahmetli bir durumdur. Özellikle günümüzde kına geceleri organizasyon çeşitleri çok fazla artmıştır. Seçenek çoğaldığı gibi masraflarda artmıştır. Kına gecesi mekânından gelin adayının giydiği tüm eşyalara ya da mekânda yenilen ve içilen tüm ikramların maddi bir ödemesi vardır. Bu masraflar kız ve erkek tarafının paylaştığı, ödediği masraflardır. Tek sorumluluk kız tarafına ya da erkek tarafına yüklenmemektedir. Ayrıca bu durum geleneksel bir hal almıştır. Aynı şekilde kına gecesinde gelin adayına takılan takılar içinde bu geçerli olmuştur. Düğün kadar olmasa da kına gecesinde de gelin adayına takı takılmaktadır. Bu takıların en başında altın gelmektedir.

Kına Gecesinde Kayınvalide Geline Ne Takar, Damat Hediye Alır Mı?

Kına gecesinde kayınvalidenin bir görevi vardır. Bu görevde gelin adayı kına yakılmak için ortaya alındığında kayınvalidenin avuç içine altın koymasıdır. Kına gecesinde gelin adayının birçok masrafını damat adayı karşılamaktadır. Bindallı, kına elbisesi, ayakkabısı gibi birçok şeyleri damat karşılamaktadır. Özel olarak damat adayı hediye alabilir ve partnerine verebilir. Damadın geline hediye alması isteğe bağlı bir durumdur.

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Kınada Kıza Ne Takılır? Kına Gecesinde Kayınvalide Geline Ne Takar, Damat Hediye Alır Mı?
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