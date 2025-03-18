Kınalı-Malkara Otoyolu’yla İstanbul-Çanakkale arası 2 saate iniyor

Bakan Uraloğlu, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında hizmete giren Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkeye kazandırdığı faydalara dikkat çekti. Açıldığı günden bu yana köprüden yaklaşık 7 milyon aracın geçtiğini belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projeleri kazandırdık. Bugün de yeni bir adım atarak Kınalı-Malkara Otoyolu'nun yapımına başlıyoruz" dedi.

ÇANAKKAKALE'YE 218 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM YATIRIMI

Çanakkale'nin ulaşım altyapısına yapılan yatırımları da aktaran Uraloğlu, "2002'den bu yana şehre yaklaşık 218 milyar liralık yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 20 kilometreden 438 kilometreye çıkardık. Kaz Dağları'ndaki ulaşım süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılında Gelibolu-Eceabat Yolu'nu ve Eceabat Tünelleri'ni hizmete açarak Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı'na hızlı ve güvenli ulaşım sağladık" ifadelerine yer verdi.

KINALI-MALKARA OTOYOLU, İSTANBUL'A KADAR ULAŞACAK

Kınalı-Malkara Otoyolu'nun 107 kilometrelik ana gövde ve 20 kilometrelik bağlantı yollarıyla toplamda 127 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Uraloğlu, "Bu proje sayesinde İstanbul-Tekirdağ arası yol 18 kilometre kısalacak, İstanbul-Çanakkale ulaşımı ise 3,5 saatten 2 saate düşecek" dedi. Otoyol tamamlandığında yıllık 2,7 milyar lira tasarruf sağlanacağını da ekleyen Uraloğlu, karbon emisyonunun 23 bin ton azalacağını vurguladı.

MARMARA OTOYOL RİNGİ TAMAMLANIYOR

Uraloğlu, Marmara Otoyol Ringi kapsamında Marmara Denizi çevresinde toplam 1.255 kilometrelik otoyol planlandığını belirterek, "398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu ve 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu tamamlandı. Malkara-Çanakkale kesimi 2022'de açıldı. Şimdi Kınalı-Malkara kesimini başlattık, sırada 136 kilometrelik Çanakkale-Savaştepe hattı var" dedi.

İSTANBUL DEPREMİ İÇİN KRİTİK ULAŞIM AĞI

Marmara Otoyol Ringi'nin ekonomik ve lojistik açıdan büyük katkılar sağlayacağını belirten Uraloğlu, olası bir İstanbul depreminde batı yönlü tahliyelerin 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden daha etkin yapılacağı dikkati çekti . Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi ve ticaretin otoyol projeleriyle ivme kazanacağını söyleyen Uraloğlu, "Daha hızlı ve düşük maliyetli taşımacılık, bölgedeki ekonomik faaliyetleri güçlendirecek" dedi.