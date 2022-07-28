Kınanın Faydaları Nelerdir? Kınanın Yararları Ve Zararları Nelerdir, Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Kına bilindiği gibi bitki tozu halindeyken yeşil görünümlüdür. Fakat suyla karıştırıldığında kızıl bir renk almaktadır. Bunun haricinde kına tozu saf haliyle siyah renkte bulunmaktadır. Yeşil renk genellikle boya karışımından oluşmaktadır. Bunun haricinde kınanın insan cildine bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Bizim kültürümüzde genellikle kına, kına günlerinde yakılmaktadır. Peki, kınanın yararları ve zararları nelerdir, hangi hastalığa iyi gelmektedir? Sorularının cevabı yazımızda…
Kınanın vücudumuza faydaları saymakla bitmemektedir. Tırnaklardan ayaklara kadar vücudumuzun pek çok yeri için yarar sağlamaktadır. Bunları genel olarak şöyle gösterebiliriz:
Kınanın saç üzerinde oldukça fazla etkisi bulunmaktadır. Özellikle hardal yağı ile kaynatılan kına yaprakları düzenli olarak saça sürüldüğünde saç uzamasına katkı sağlamaktadır. Bunun yanında kınanın saça sürülmesi, saçların erken dökülmesini de engellemektedir. Pek çok kişinin sıkıntı çektiği kepek gibi sorunları önlemede de etkili olduğu söylenmektedir. Saç köklerinin sağlamlaşmasında da büyük rol oynamaktadır.
Kına çoğunlukla cilt hastalıklarına iyi gelmektedir. Bunu içerisinde barındırdığı besinler sayesinde gerçekleştirmektedir. Ayrıca saç dökülmesi gibi problemlerde de kullanılan alternatif seçeneklerden birisidir. Kınanın dikkat çeken özelliklerinden biri de ayakta bulunan mantarları önemli ölçüde temizlemesidir. Bunun yanında yara ve çıban gibi istenmeyen durumlara karşı da etkili olduğu keşfedilmiştir. Bazı kaynaklarda sırt ağrılarını giderici özellikte olduğu da söylenmektedir.