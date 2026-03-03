Kınık Adliyesi’nde skandal! Sahte imha tutanağıyla 2 kilo uyuşturucu çalındı

İzmir Kınık Adliyesi'ndeki adli emanet deposundan iki kilogram uyuşturucunun çalındığı ortaya çıktı. Olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zabıt katipleri S.A. ve V.E. ile hizmetli O.M.'nin, sahte imha tutanağı düzenleyerek uyuşturucuyu depodan çıkardığı öne sürüldü. Şüphelilerin, satış amacıyla M.Ş. ve K.Ş. aracılığıyla D.G. ile irtibata geçtiği belirtildi. İhbar üzerine yürütülen çalışmalarda güvenlik kameraları mercek altına alındı. Yapılan incelemede depodan bir koli çıkarıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan beş şüpheli tutuklanarak Bergama M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

DEPODAKİ UYUŞTURUCUYA SAHTE İMHA İŞLEMİ

İstanbul Büyükçekmece'de altın ve gümüş, Adalar'da ise silahlarla ilgili yaşanan olayların ardından, bu kez İzmir Kınık'taki adli emanet deposunda uyuşturucu hırsızlığı gündeme geldi. Adliyede görevli üç personelin, depoda bulunan iki kilogram uyuşturucuyu sahte imha tutanağı düzenleyerek çıkardığı ortaya çıktı.

İHBAR ÜZERİNE SÜREÇ BAŞLATILDI

Uyuşturucunun kalitesini kontrol etmek üzere çağrılan D.G.'nin, 2 Şubat'ta Kınık Adliyesi İcra Müdürü T.T.'yi arayarak durumu bildirdiği aktarıldı. T.T.'nin ihbarı tutanak altına aldığı ve konuyla ilgili inceleme yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE KOLİ AYRINTISI

Yapılan araştırmada güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde üç zabıt katibinin 29 Ocak günü saat 20.05 ile 20.32 arasında adliye binasına geldiği ve adli emanet deposundan bir koliyi çıkardığı belirlendi.