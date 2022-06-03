Haberler Yaşam Haberleri Kira artış oranı açıklandı mı, ne oldu, nasıl hesaplanır? 2022 Haziran ayı TÜİK TEFE TÜFE Kira artış oranı hesaplama ekranı!
Giriş Tarihi: 3.6.2022 09:41 Son Güncelleme: 3.6.2022 09:41

Kira artış oranı açıklandı mı, ne oldu, nasıl hesaplanır? 2022 Haziran ayı TÜİK TEFE TÜFE Kira artış oranı hesaplama ekranı!

Kira artış oranı açıklandı mı, ne oldu, nasıl hesaplanır? 2022 Haziran ayı TÜİK TEFE TÜFE Kira artış oranı hesaplama ekranı!

Kira artış oranı bugün TÜİK tarafından gelen son dakika açıklaması ile netleşecek. Her ay enflasyonla belirlenen bu oran, kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Enflasyon Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti. Bu noktada "TEFE TÜFE Haziran ayı 2022 Kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu, hesaplama nasıl yapılır?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 3 Haziran 2022 TÜİK TEFE TÜFE Kira artış oranı hesaplama ekranı ve detaylar...

Bugün belirlenecek olan kira artış oranı sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde merakla bekleniyor. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen bu oran Mayıs ayı için yüzde %34,46 olmuştu. Hal böyle "TEFE TÜFE Haziran ayı 2022 Kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu, hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Kiracıların ve ev sahiplerini gözü şimdi gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, 2022 Kira artış oranı ne oldu, hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

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2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

Öte yandan Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.

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HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Mayıs enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10.00'da belli olacak.

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MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Mayıs ayı için yüzde %34,46 oldu.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU HAZİRAN 2022? Mayıs ayı enflasyon TÜFE, TEFE oranları ile haziran ayı kira artış oranı hesaplama!

Kira artış oranı: %34,46

Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL

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Kira artış oranı açıklandı mı, ne oldu, nasıl hesaplanır? 2022 Haziran ayı TÜİK TEFE TÜFE Kira artış oranı hesaplama ekranı!
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