Bugün belirlenecek olan kira artış oranı sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde merakla bekleniyor. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen bu oran Mayıs ayı için yüzde %34,46 olmuştu. Hal böyle "TEFE TÜFE Haziran ayı 2022 Kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu, hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Kiracıların ve ev sahiplerini gözü şimdi gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, 2022 Kira artış oranı ne oldu, hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...