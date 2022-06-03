Bugün belirlenecek olan kira artış oranı sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde merakla bekleniyor. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen bu oran Mayıs ayı için yüzde %34,46 olmuştu. Hal böyle "TEFE TÜFE Haziran ayı 2022 Kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu, hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Kiracıların ve ev sahiplerini gözü şimdi gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, 2022 Kira artış oranı ne oldu, hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...
Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.
Öte yandan Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.
Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Mayıs enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10.00'da belli olacak.
Mayıs ayı için yüzde %34,46 oldu.
Örnek konut kirası: 1.000 TL
Kira artış oranı: %34,46
Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL
Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL