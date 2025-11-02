KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ: 2025 Kasım ayı kira zammı ne zaman açıklanır, nasıl hesaplanır? Gözler TÜİK verilerinde!

GEÇEN AY (EKİM) KİRA ZAM ORANI NE KADARDI?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 ve 12 aylık ortalamalara göre %38,36 olarak gerçekleşti.

Buna göre, Ekim ayında kiralara en fazla %38,36 oranında zam yapılabildi.