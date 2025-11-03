Haberler Yaşam Haberleri Kira Artış Oranı Kasım 2025: Yeni enflasyon verileri ile Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu, hesaplama nasıl yapılır?
Kira Artış Oranı Kasım 2025: Yeni enflasyon verileri ile Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu, hesaplama nasıl yapılır?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ışığında bu ay kira sözleşmesini yenileyen vatandaşları ilgilendiren Kasım ayı kira artış oranı da netlik kazandı. Milyonlarca vatandaş, ev ve iş yerleri için geçerli olacak rakamlarla ilgili Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu yüzde kaç oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamaları ışığında kira zam oranı.

Her ay bir önceki aya ilişkin enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklanıyor. Söz konusu rakamlar, yeni ayda uygulanacak kira artış oranı üzerinde belirleyici rol oynuyor. Bu noktada Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusu da araştırmaların odağına oturdu. İşte Kasım ayı kira zammı oranı hakkında son gelişmeler;

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,87 arttı, aylık %2,55 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,00 arttı, aylık %1,63 arttı

Kasım ayı kira artış oranı %37,15 olarak belirlendi.

Yasal düzenlemeye göre ev sahipleri, bu oranın üzerinde artış yapamayacak.

GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

Ekim ayında bu oran 12 aylık ortalamaya göre yüzde 38,36 olmuştu.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ
ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2025
Artış Oranı: %37,15
Kira Artış Tutarı: 7.430 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.430,00 TL

