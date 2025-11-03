Kira Artış Oranı Kasım 2025: Yeni enflasyon verileri ile Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Her ay bir önceki aya ilişkin enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklanıyor. Söz konusu rakamlar, yeni ayda uygulanacak kira artış oranı üzerinde belirleyici rol oynuyor. Bu noktada Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusu da araştırmaların odağına oturdu. İşte Kasım ayı kira zammı oranı hakkında son gelişmeler;
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı.
Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,87 arttı, aylık %2,55 arttı
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,00 arttı, aylık %1,63 arttı
Kasım ayı kira artış oranı %37,15 olarak belirlendi.
Yasal düzenlemeye göre ev sahipleri, bu oranın üzerinde artış yapamayacak.