Kira sözleşmesinin nasıl düzenlenmesi gerektiği, hem kiracılar hem de ev sahipleri için sık karşılaşılan bir bilgi ihtiyacıdır. Yazılı kontratın şartları, kira bedeli, süresi ve tahliye koşulları gibi unsurlar, tarafların haklarını net bir şekilde ortaya koyar. Ancak bu sözleşmenin geçerliliği için noter onayı şart mıdır, konusu kafa karıştırabilir. Kira sözleşmesi nasıl yapılır, notersiz yapılan kira kontratı geçerli mi sorusu da bu nedenle araştırılan sorular arasına girmiştir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi, kiraya verenle kiracının belirli bir taşınmazın kullanım koşulları konusunda anlaştığını gösteren yazılı bir belgedir. Hukuki açıdan geçerli sayılabilmesi için noter onayı zorunlu değildir; iki tarafın karşılıklı olarak imzalaması yeterlidir.

Sözleşmede bulunması gereken temel bilgiler:

- Kiraya veren ve kiracının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası

- Kiralanan taşınmazın adresi

- Aylık kira bedeli ve ödeme günü

- Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi

- Varsa depozito miktarı ve şartları

- Tahliye koşulları ve diğer özel hükümler

Sözleşme iki nüsha hâlinde hazırlanmalı ve taraflar tarafından imzalanmalıdır.

Notersiz Yapılan Kira Kontratı Geçerli Mi?

Noter tasdiki, kira sözleşmesinin geçerliliği için zorunlu olmamakla birlikte, bazı önemli avantajlar sağlar:

- İspat Gücü: Noter tarafından düzenlenen veya onaylanan bir sözleşme, aksi ispat edilene kadar kesin delil sayılır. Bu, olası hukuki anlaşmazlıklarda tarafların haklarını savunmasını kolaylaştırır.

- Sahteciliğin Önlenmesi: Noter, tarafların kimliklerini ve iradelerini tespit ederek sözleşmenin sahte olma ihtimalini önemli ölçüde azaltır.

- İcra Edilebilirlik: Noter tarafından re'sen düzenlenen kira sözleşmeleri (yani noter tarafından baştan sona yazılan sözleşmeler), kira bedelinin ödenmemesi durumunda ilamsız icra takibine konu edilebilir. Bu, ev sahibinin alacağını daha hızlı tahsil etmesini sağlar. Onaylanan (taraflarca hazırlanıp noterde tasdik edilen) sözleşmelerde bu özellik bulunmamaktadır.

- Arşivleme: Noterler, düzenledikleri veya onayladıkları sözleşmelerin bir nüshasını kendi arşivlerinde saklarlar. Bu, sözleşmenin kaybolması durumunda bir kopyasına ulaşma imkanı sunar.