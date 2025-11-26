Haberler Yaşam Haberleri KİRA ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.11.2025 12:06

KİRA ZAMMI HESAPLAMA: 2025 Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği 2025 Kasım ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamasının dörtte birini geçemeyen kira artış tavanı uygulaması devam ediyor. Bu tavan oran, her ay açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte ortaya çıkıyor. Peki, Aralık 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak ve güncel TÜFE verilerine göre kira zammı nasıl hesaplanıyor?

Kira artış oranları, her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirlenmektedir. Enflasyon rakamlarıyla ortaya çıkacak rakamla birlikte aralık ayında kira sözleşmesini yenileyecekler ev sahibi ve kiracı arasında belirlenecek artışı resmi olarak belli edecek. İşte, kira zammı hesaplama formülü:

KASIM 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık 2025 dönemine ait kira artış oranı (yani TÜFE 12 aylık ortalaması), Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak TÜİK verileriyle belli olacak.

Aralık 2025 kira artış tavan oranı, 3 Aralık 2025 Salı günü saat 10:00'da açıklanacak olan TÜİK enflasyon verileriyle kesinleşecek.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek artış oranı hesabında TÜFE on iki aylık ortalaması esas alınır.

Hem konut hem de iş yeri kiralarında en yüksek artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı ile sınırlıdır.

KASIM AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,87 arttı, aylık %2,55 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,00 arttı, aylık %1,63 arttı

Kasım ayı kira artış oranı %37,15 olarak belirlendi.

