Kira zammı Yargıtay’a taşındı: Kira artış oranını sözleşmeye yazmayan ev sahibi kusurlu bulundu

İstanbul Gaziosmanpaşa mülk sahibi olan Harun R. Evini kiraya verdi. Ancak kiracısı Tekin Y'nin kendisine borçlu olduğu gerekçesiyle icra takibi başlattı. Bu da yetmedi ardından kiracının tahliyesi talebiyle dava açtı. Kiracı Tekin Y. ise 29 Ağustos 2017 tarihinde imzalanan mesken kira sözleşmesi çerçevesinde yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini belirterek tahliye şartlarının oluşmadığını ve haksız bir şekilde borçlu gösterildiği gerekçesiyle menfi tespit davası açtı.
Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Kiracı Tekin Y. kira bedellerinin ev sahibine düzenli şekilde ödendiğini, artan kira fiyatlarına rağmen herhangi bir borcunun olmadığını belirterek tahliye talebinin haksız olduğunu ifade ederek tahliye şartlarının oluşmadığına dair karar verilmesini talep etti. Ev sahibi ise, icra dosyasındaki tahliye kararının kesinleştiğini ve davacının iddialarının bu sebeple geçersiz olduğunu savundu. Mahkeme, kiracı için tahliye şartlarının oluşmadığını tespit etti ve kira sözleşmesinin, artış oranlarıyla ilgili 6. maddesinde yer alan "Kiracı kontrat bitiminde kira bedelini TEFE-TÜFE ortalamasına göre veya %... oranında artırmayı şimdiden kabul ve taahhüt eder." hükmünün belirli ve uygulanabilir bir nitelik taşımadığını belirtti. Mahkeme, sözleşmede artış oranının net bir şekilde belirtilmemesi nedeniyle ev sahibinin talep ettiği kira farkı ve diğer alacakların hukuki dayanağının olmadığını ifade etti. Davacı kiracının tahliye edilemeyeceğine ve kira borcunun bulunmadığına hükmetti.
ADALET BAKANLIĞI TEMYİZ BAŞVURUSU YAPTI
Adalet Bakanlığı da kararın eksik inceleme ve hukuki değerlendirme içerdiği gerekçesiyle Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Bakanlık, kira sözleşmesinde yer alan artış oranlarının belirgin olmadığı ve hukuki belirsizliğe yol açtığını, davacı tarafın kira artış oranları konusunda net bir ödeme beyanında bulunmadığı, mahkemenin eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verdiği ve usul kurallarına aykırı bir değerlendirme yaptığını belirtti.
YARGITAY: "ARTIŞ ORANI NET DEĞİL"
Yargıtay, davada kira sözleşmesindeki artış oranlarının belirsizliğini ele alarak kararda, İlk Derece Mahkemesi'nin kira bedellerinin ödendiği beyanına dayanarak karar verdiğini, ancak somut delillerin yeterince incelenmediğini belirtti. Bu sebeplerle kararı kanun yararına bozdu.