Kira zammı Yargıtay’a taşındı: Kira artış oranını sözleşmeye yazmayan ev sahibi kusurlu bulundu

Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Kiracı Tekin Y. kira bedellerinin ev sahibine düzenli şekilde ödendiğini, artan kira fiyatlarına rağmen herhangi bir borcunun olmadığını belirterek tahliye talebinin haksız olduğunu ifade ederek tahliye şartlarının oluşmadığına dair karar verilmesini talep etti. Ev sahibi ise, icra dosyasındaki tahliye kararının kesinleştiğini ve davacının iddialarının bu sebeple geçersiz olduğunu savundu. Mahkeme, kiracı için tahliye şartlarının oluşmadığını tespit etti ve kira sözleşmesinin, artış oranlarıyla ilgili 6. maddesinde yer alan "Kiracı kontrat bitiminde kira bedelini TEFE-TÜFE ortalamasına göre veya %... oranında artırmayı şimdiden kabul ve taahhüt eder." hükmünün belirli ve uygulanabilir bir nitelik taşımadığını belirtti. Mahkeme, sözleşmede artış oranının net bir şekilde belirtilmemesi nedeniyle ev sahibinin talep ettiği kira farkı ve diğer alacakların hukuki dayanağının olmadığını ifade etti. Davacı kiracının tahliye edilemeyeceğine ve kira borcunun bulunmadığına hükmetti.