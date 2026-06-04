Kiracı, ev sahibini Ticaret Bakanlığı’na şikâyet etti

Kiracıların ev sahipleri ile yaşadığı sorunluların ardı arkası kesilmezken, bu kez de kontratta yer alan "Ev sağlam ve eksiksiz teslim edilmiştir" ifadesi kriz çıkardı. Bir kiracı Ticaret Bakanlığı'na ilettiği şikâyet dilekçesinde emlakçı tarafından gezdirilen evi elektrikler kesik olduğu için rahatlıkla gezip kontrol edemediğini, ancak evi de tutması gerektiği için aynı gün üzerinde "Ev sağlam ve eksiksiz teslim edilmiştir" yazan kontratı imzalamak zorunda kaldığını belirtti. Ev sahibini Ticaret Bakanlığı'na şikâyet eden kiracının dilekçesinin incelemeye alındığı öğrenildi.