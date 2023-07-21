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Giriş Tarihi: 21.7.2023 10:11

Kiracısını öldüren ev sahibi yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar’ı çocuğunun gözleri önünde öldüren ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö. Gaziosmanpaşa’da gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kiracısını öldüren ev sahibi yakalandı

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın önünde 18 Temmuz günü yaşanan olayda iddiaya göre ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., 15 yıllık kiracısı 43 yaşındaki Hüseyin Asar ile telefonda kira artışı nedeniyle tartıştı. Ardından iş yerinden çıkan Hüseyin Asar, çocuğunu spor salonuna götürmek için motosiklet ile bina önüne gitti. Daha sonra binanın önüne gelen ev sahibi ile Asar arasında tartışma devam etti. Balkona çıkan Asar'ın oğlu, babasıyla ev sahibi arasındaki tartışmaya bakarken, üzerinde getirdiği silahı çıkaran ev sahibi Hüseyin Asar'ı çocuğunun gözünün önünde silahla ateş ederek öldürdü.

EV SAHİBİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın ardından, Hüseyin Asar'ın yardımına koşan esnafın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Hüseyin Asar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Asar'ın eşinin de daha önce vefat ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan ev sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin konuyla ilgili yakalama çalışmaları sürerken şüpheli ev sahibi bu sabah erken saatlerde Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kiracısını öldüren ev sahibi yakalandı
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