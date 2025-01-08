Kirasını alamayan ev sahibi soygun yaptı

Son dönemde artan kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Nazım S. (46), uzun süredir Tuncay K.'nın (52) İstanbul Ataşehir'deki evinde kiracı olarak ikamet ediyordu. Ancak ikili arasında bir süredir yaşanan kira problemi, en sonunda savcılığa taşındı. Ev sahibi adam, kiracısından aylık kira ödemesine zam talep etti ve bu nedenle ikili arasında gerginlik çıktı. Kiracı Nazım S., 21 Mayıs günü evine gittiğinde kapıyı açmak istedi ancak olmadı. Soluğu emlakçıda alan adam duydukları karşısında şoke oldu. Emlakçı Murat K.'ya kapının kilidinin değiştirildiğini, bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu. Emlakçının olayla ilgisi olmadığını öğrenen Nazım S., çilingir yardımıyla eve girmeyi başardı. İddiasına göre, evinde sakladığı 800 Euro'su, 10 bin lirası, bir adet replika Rolex marka saati, altınları ve telefonu ortalıkta yoktu. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Nazım S., ev sahibinin kilidi değiştirerek içeri girip para, altın ve değerli eşyasını çaldığını ileri sürdü.

Dilekçesinde kiracı adam, olay günü evine gittiğinde anahtarının kapıyı açmadığını, bunun üzerine emlakçıya sorduğunu, ardından da ev sahibi Tuncay K.'yı aradığını aktardı. Tuncak K.'nın telefonda kendisine kilidi değiştirdiğini itiraf ettiğini öne süren Nazım S., ev sahibinin anahtarı vermeyeceğini, eve sürekli tebligat ve polis geldiğini, zararını ödeyeceğini, evden çıkmasını istediğine dair söylemlerde bulunduğunu anlattı. Öte yandan ev sahibi tarafından tehdit edildiğini belirterek, ev girdiğinde 800 Euro, 10 bin bira, 1 adet replika Rolex saat, 1 adet beyaz altın küpe ve 1 adet cep telefonunun evde olmadığını gördüğünü anlattı. Kiracı Nazım S.'nin şikâyeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.