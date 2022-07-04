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Giriş Tarihi: 4.7.2022 17:50 Son Güncelleme: 4.7.2022 17:50

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Yapılır? Kiraz Sapı Çayı Nasıl Demlenir Ve Hazırlanır?

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Yapılır? Kiraz Sapı Çayı Nasıl Demlenir Ve Hazırlanır?

Kiraz, rengi ve tadı ile ilgi çekici meyveler arasında yer almaktadır. Sadece kirazın meyvesi değil kirazın sapı da oldukça çok tüketilmektedir. Özellikle faydaları saymakla bitmeyen kiraz sapı diyet listelerinde sıklıkla yer almaktadır. Eğer sizde kiraz sapını çöpe atmayıp bunun yerine biriktirip kuruttuktan sonra çay yapımında kullanabilirsiniz. Aktarlarda da kolayca kiraz sapını bulabilirsiniz. Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? Merak ediyorsanız tarifini hazırladık. Kiraz sapı çayı nasıl demlenir ve hazırlanır? İşte merak edilenler...

Doğal bir idrar söktürücü arıyorsanız akla ilk gelen kiraz sapı çayı olmaktadır. Böbreklerdeki iltihapların temizlenmesine kadar fayda sağlamaktadır. Ayrıca bunun yanında vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Detoks yapanlar malzeme listesine muhakkak kiraz sapını eklemektedir. Sakinleştirici özelliği olduğu için, stres ve uykusuzluk gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Aslında kolayca çayı yapılarak içilebilen kiraz sapının faydalarını saymakla bitiremeyiz. Şimdi "Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?" Sorusuna geçelim. Kiraz sapı çayı nasıl demlenir ve hazırlanır? İşte yanıtları…

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Yapılır?

Kiraz sapı çayı yapabilmek için öncelikle malzemeleri hazırlayalım. Bunun içinde:

  • 2 su bardağı su
  • 2 tutam kurutulmuş kiraz sapı çayı gereklidir.

Kiraz saplarını mevsiminde tükettikten sonra kendiniz kurutup saklayabilirsiniz ya da aktarlardan hazır alabilirsiniz. Çayınızın içerisine tarçın ve karanfil gibi baharatlar ekleyebilirsiniz. Ayrı bir tat alabilirsiniz.

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Demlenir?

  • Şimdi bir cezve içerisine 2 bardak suyu ekleyin.
  • Üzerine kurutulmuş kiraz saplarını ilave edin
  • Yaklaşık 8-10 dakika kaynatın.
  • Kaynayan çayı süzdükten sonra ılıması için bir kenarda bekletin.
  • Dileyen tatlandırmak için bal ekleyebilir. Afiyet olsun.

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Kiraz Sapı Çayı Nasıl Yapılır? Kiraz Sapı Çayı Nasıl Demlenir Ve Hazırlanır?
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