Kiraz Sapı Çayı Nasıl Yapılır? Kiraz Sapı Çayı Nasıl Demlenir Ve Hazırlanır?

Doğal bir idrar söktürücü arıyorsanız akla ilk gelen kiraz sapı çayı olmaktadır. Böbreklerdeki iltihapların temizlenmesine kadar fayda sağlamaktadır. Ayrıca bunun yanında vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Detoks yapanlar malzeme listesine muhakkak kiraz sapını eklemektedir. Sakinleştirici özelliği olduğu için, stres ve uykusuzluk gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Aslında kolayca çayı yapılarak içilebilen kiraz sapının faydalarını saymakla bitiremeyiz. Şimdi "Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?" Sorusuna geçelim. Kiraz sapı çayı nasıl demlenir ve hazırlanır? İşte yanıtları…

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Yapılır?

Kiraz sapı çayı yapabilmek için öncelikle malzemeleri hazırlayalım. Bunun içinde:

2 su bardağı su

2 tutam kurutulmuş kiraz sapı çayı gereklidir.

Kiraz saplarını mevsiminde tükettikten sonra kendiniz kurutup saklayabilirsiniz ya da aktarlardan hazır alabilirsiniz. Çayınızın içerisine tarçın ve karanfil gibi baharatlar ekleyebilirsiniz. Ayrı bir tat alabilirsiniz.

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Demlenir?